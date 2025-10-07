Tovább üzemel a brüsszeli mentelmi mosoda – jelentette ki Orbán Viktor

Orbán Viktor a Facebook-oldalán szégyennek nevezte, hogy kedden az Európai Parlament (EP) nem függesztette fel a Tisza Párt vezetőjének mentelmi jogát. A kormányfő szerint a brüsszeli mentelmi mosoda tovább üzemel.

„A brüsszeli mentelmi mosoda tovább üzemel” – többek között ezekkel a szavakkal kommentálta Orbán Viktor miniszterelnök azt, hogy az EP kedden nem függesztette fel a Tisza Párt telefonlopással gyanúsított vezetőjének, Magyar Péternek a mentelmi jogát.

A kormányfő szerint immár hivatalos:

a Tisza a jövő évi választásnak egy Brüsszelből zsarolt emberrel vág neki.

„Micsoda szégyen!” – fűzte hozzá közösségi oldalán Orbán Viktor.

Mint ismert, az EP strasbourgi plenáris ülésének keddi munkanapján tartott szavazáson elutasította Magyar Péter, a Tisza Párt EP-képviselője uniós parlamenti mentelmi jogának felfüggesztése iránti kérelmeket, ahogy leszavazta Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció (DK) EP-képviselőjének uniós parlamenti mentelmi joga felfüggesztése iránti kérelmet is, valamint elutasította Ilaria Salis, az Európai Baloldal olasz EP-képviselőjénél is a mentelmi jog felfüggesztése iránti kérelmet.

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és EP-képviselője (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)