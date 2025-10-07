Több mint ötszáz gyorshajtót ért tetten a rendőrség egyetlen hónap alatt, egyetlen budapesti kerületben

Szeptemberben 561 olyan gépkocsit mértek be a rendőrök Óbudán, amely meghaladta a sebességkorlátozást – közölte a rendőrség.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság a police.hu-n közölte, hogy a szeptemberi sebességméréseken milyen adatok érkeztek Budapest III. kerületéből. Mint írták, „a kihelyezett traffiboxok 2025. szeptember 1. és 30. között összesen 561 olyan gépkocsit mértek, amelyek átlépték a megengedett legnagyobb sebességhatárt”.

„A 70 km/h-s útszakaszokon, a Hadrianus utcában közlekedett a leggyorsabb autó – 128 km/h-val ment, amiért 100 000 forint közigazgatási bírság jár”

– írták, hozzátéve azt is: „A 40 km/h-s útszakaszok közül a Királyok útján 70 km/h-val közlekedett a legnagyobb sebességű autó, ezért 70 000 forint közigazgatási bírságot kell fizetni.”

A rendőrség arra is figyelmeztetett, hogy a III. kerületi Rendőrkapitányság területén folyamatosan mérik a gépjárművek sebességét a gyorshajtások visszaszorítása érdekében, a jövőben is szerveznek majd hasonló ellenőrzéseket.

Kapcsolódó tartalom Hamarosan új szupertraffipaxok tűnnek fel az utak mentén Az első készülékek pár hét múlva élesednek.

Kiemelt kép: autósok sebességét mérik rendőrök a Speedmarathon elnevezésű 24 órás közlekedésbiztonsági ellenőrzési akció során Pécsen 2019. április 3-án. MTI/Sóki Tamás.