Sokan csak a sajtó megkeresése miatt értesültek arról, hogy kiszivárogtak az adatai a Tisza Világ-applikációból

Még hétfőn számolt be az Index arról, hogy mintegy húszezer felhasználó személyes adatai szivárogtak ki a Tisza Párt alkalmazásából, a Tisza Világból. A portál információi szerint az alkalmazás fejlesztésén egy ukrán cég, a PettersonApps dolgozhatott. A mobiltelefonos applikációból nevek, telefonszámok és e-mail-címek is kikerültek. Sokan ugyanakkor csak azután értesültek a történtekről, hogy megkeresést kaptak az adatok alapján különböző sajtóorgánumoktól.

A Magyar Nemzet beszámolója szerint több érintettel is felvette kapcsolatot, így a lista hitelesnek tekinthető, a megszólalók nyilatkozatai pedig igazolták az adatok valódiságát. A lap cikkéből kiderült, hogy sokan megdöbbentek a szivárgáson, ám a megkeresések akadt olyan is, aki csak a Magyar Nemzettől tudta meg, hogy nyilvánosak lettek a legfontosabb személyes adatai. A személyes adatok abból a telefonos applikációból kerültek ki, amelyet szeptemberben mutattak be, és amely a Magyar Nemzet szerint fontos szerepet játszhat Magyar Péterék jövő évi kampányában.

A lap kedden megjelent cikkében azt írja, hogy a Tisza Párt több szimpatizánsa számára sem volt egyértelmű, mi is történt pontosan. Ugyanis többen is csak azután hitték el, hogy valóban kiderültek a személyes adataik az internetre a Tisza Világ alkalmazásából, amikor a Magyar Nemzet elküldte nekik azokat az linkeket, amelyeken az adatok még ma is megtalálhatóak voltak. A cikk szerint két olyan érintett is volt, akik felháborodva kérték számon a Magyar Nemzetet a megkereséskor, hogy a világhálón bárki számára elérhetővé váltak a róluk szóló bizalmas információk.

„Meglepve tapasztaltam, hogy ezen az e-mail-címen keresett meg, amelyet soha nem adtam meg önnek, sem az ön által képviselt szerkesztőségnek. Tudomásom szerint ez az e-mail-cím egy korábbi adatszivárgás során került illetéktelenekhez, így különösen aggályosnak tartom, hogy ön ezt kapcsolatfelvételre használta” – írta egy Gábor névre hallgató férfi, aki a lapnál szerette volna elérni, hogy törölje a kikerült adatait. Egy Gyula nevű felhasználó szintén a korábbi adatszivárgásra hivatkozott, emellett mindketten kilátásba helyezték, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulnak az ügy kivizsgálása érdekében. Azt ugyanakkor majdnem minden válaszoló elismerte, hogy nem örül a történteknek, de arra is volt néhány példa, hogy valaki a Tisza Párt sajtókapcsolatához irányította a Magyar Nemzet újságíróját. A 444 a Tisza Párt megküldött válasza alapján arról írt, hogy nem ismerik azt a Gordon Aaront, aki Radnai Márk alelnök mellett adminként szerepelt Anon Paste oldalra kitett adatbázisban, amelyben mintegy 18 400 ember adata – neve, mobilszáma, e-mail-címe és lakcíme – megtalálható, így sokan közülük biztosan kötődnek a Tisza Szigetekhez. A párt szerint a lista készítője tehette oda ezt a nevet a lista tetejére, így a Tisza szerint ezért sem kizárható a szándékos lejáratás. Kapcsolódó tartalom Index: Terheléses támadás érhette azt a szervert, ahová feltöltötték a Tisza-világ-applikációból kiszivárgott adatokat Az Index azt írta, miután beszámoltak arról, hogy egy ukrán cég fejleszthette Magyar Péterék alkalmazását, időszakosan elérhetetlenné vált az ezt igazoló link.

A 444 ugyanakkor beszámolt arról is, hogy több emberrel felvette a kapcsolatot, akik megerősítették: egyezik a becenevük a kiszivárgott adatbázisban szereplővel, amit az applikációhoz és a webes felülethez adtak meg.

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisztelet és Szabadság Párt (Tisza) elnöke beszédet mond a párt Szent István nyomában című pannonhalmi ünnepségén 2025. augusztus 20-án (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)