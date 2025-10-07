Műsorújság
Senki sem kér a Tisza egészségügyi kínálatából – jelentette ki Szentkirályi Alexandra

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.10.07. 12:00

| Szerző: hirado.hu
Senki nem kér a Tisza Párt egészségügyi kínálatából – közölte a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője kedden a Facebook-oldalán. Szentkirályi Alexandra szerint a kisebb települések kórházai pórul járnának, a betegek meg utazhatnak messzebbre.

Szentkirályi Alexandra azt írta, hogy a Tisza új, egészségügyért felelős politikusa bemutatkozó interjújában kórházi osztályok bezárásáról értekezett, ahol szerinte nincs elég beavatkozás, oda nem kell orvos, nem kell osztály.

„Magyarul a kisebb települések kórházai pórul járnának, a betegek meg utazhatnak messzebbre”

– tette hozzá, azzal együtt, hogy ez kísértetiesen egybecseng Tarr Zoltán múlt héten kiszivárgott szavaival, miszerint túl sok a kórházi ágy Magyarországon.

„Tehát a Tisza egészségügyi kínálata a magyaroknak a következő: kevesebb kórházi ágy, osztályok bezárása, orvosok kirúgása. Nem kell kommentálni. Ebből senki sem kér”

– fogalmazott Szentkirályi Alexandra.

