Senki sem kér a Tisza egészségügyi kínálatából – jelentette ki Szentkirályi Alexandra

Senki nem kér a Tisza Párt egészségügyi kínálatából – közölte a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője kedden a Facebook-oldalán. Szentkirályi Alexandra szerint a kisebb települések kórházai pórul járnának, a betegek meg utazhatnak messzebbre.

Szentkirályi Alexandra azt írta, hogy a Tisza új, egészségügyért felelős politikusa bemutatkozó interjújában kórházi osztályok bezárásáról értekezett, ahol szerinte nincs elég beavatkozás, oda nem kell orvos, nem kell osztály.

„Magyarul a kisebb települések kórházai pórul járnának, a betegek meg utazhatnak messzebbre”

– tette hozzá, azzal együtt, hogy ez kísértetiesen egybecseng Tarr Zoltán múlt héten kiszivárgott szavaival, miszerint túl sok a kórházi ágy Magyarországon.

„Tehát a Tisza egészségügyi kínálata a magyaroknak a következő: kevesebb kórházi ágy, osztályok bezárása, orvosok kirúgása. Nem kell kommentálni. Ebből senki sem kér”

– fogalmazott Szentkirályi Alexandra.

Kiemelt kép forrása: Facebook.com/alexandra.szentkiralyi.bp