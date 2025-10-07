Orbán Viktor: A Tisza Párt háza táján kilóg az ukrán lóláb

„A Tisza Párt háza táján kilóg az ukrán lóláb. Lassan az országszerte körbehurcolt kartonbábumról is kiderül, hogy ukrán gyártmány” – írta közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök.

A kormányfő kifejtette: a világról, az ország dolgairól vagy a külpolitikáról lehet vitázni és mást gondolni, de úgy nem lehet külpolitikát csinálni, „ha a mentelmi joggal fognak Brüsszelből” – fogalmazott, felelevenítve az Európai Parlament jogi bizottságának szeptember végi döntését, melyben Brüsszel nem támogatta Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését.

Hozzátette, ugyanez igaz arra is, „ha egy idegen országnak kötelezed le magad”, illetve „ha egy háborús helyzetben fontosabb az igazodási kényszer, mint a haza érdeke”.

Orbán Viktor szerint mindez oda vezethet, hogy Magyarországra ismét helytartót küldenek.

„Ez már volt Magyarországon, nem érdemes újra kipróbálni. Főleg háború idején”

– hangsúlyozta a miniszterelnök.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)