Magyar Társadalomkutató: A Fidesz tartja előnyét, 8 százalékponttal előzi a Tiszát

A felmérés szerint a kiábrándult tiszások egy része a Magyar Kétfarkú Kutya Párthoz (4 százalék) vagy a Mi Hazánk Mozgalomhoz (6 százalék) pártolt át. A Demokratikus Koalíció támogatottsága tovább gyengült: Dobrev Klára pártja már csak 2 százalékon áll. Jelenleg három politikai erő számíthat biztos parlamenti jelenlétre – a Fidesz–KDNP, a Tisza Párt és a Mi Hazánk Mozgalom –, miközben a Kétfarkú Kutya Párt is egyre közelebb kerül az 5 százalékos bejutási küszöbhöz. A DK támogatottsága ezzel szemben továbbra is messze elmarad a parlamenti bejutás határától.

Kép forrása: Magyar Társadalomkutató (A kutatás 1000 fő telefonos (CATI) megkérdezésével készült. Az adatfelvételre 2025. szeptember 29. és október 1. között került sor.)

A Magyar Társadalomkutató trendadatai alapján a Fidesz–KDNP választói bázisa stabilizálódott, ami feltehetően összefügg a kormányzat jóléti intézkedéseivel, például az Otthon Start Program népszerűségével, a családi adókedvezmények bővítésével és a háromgyermekes édesanyák személyijövedelemadó-mentességével. Ezzel szemben a Tisza Párt nem tudta növelni támogatottságát – ebben szerepet játszhatott Magyar Péter országjárásának kifulladása, a Tarr Zoltán nevéhez fűződő adóbotrány, valamint Ruszin-Szendi Romulusz fegyverügye is.

A Demokratikus Koalíció sem tudott erősödni Dobrev Klára vezetésével, sőt, a párt által napirendre emelt Szőlő utcai „álhírbotrány” inkább visszaesést eredményezett. A Mi Hazánk Mozgalom eközben megőrizte stabil, parlamenti küszöb feletti támogatottságát, mint jobboldali kormánykritikus alternatíva. A Kétfarkú Kutya Párt erősödése miatt a kutatásban ismét önálló pártként szerepel, nem pedig az „egyéb pártok” kategóriájában.

