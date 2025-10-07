Magyar Péter szándékosan távolmaradt a szavazástól, amelyen egy szavazaton múlt a magyarverő terrorista kimentése – közölte Dömötör Csaba

Mint ismert, kedden délben az EP nem függesztette fel sem a Tisza Párt telefonlopással gyanúsított vezetőjének, Magyar Péternek, sem pedig a 2023-ban a budapesti utcán társaival ártatlan járókelőket félholtra verő antifa terrorista, Ilaria Salis mentelmi jogát, ráadásul utóbbi döntés mindössze egyetlen szavazaton múlt, a mentelmi jog fenntartására 306 képviselő igennel, 305 nemmel szavazott, 17-en tartózkodtak.
Dömötör Csaba a Facebook-oldalán azt írta, „ezek a véres tények: Magyar Péter és Ilaria Salis mentelmi jogát egy néppárti-liberális paktummal tudták fenntartani”.
Egyetlen szavazatkülönbséggel ment át az a javaslat, hogy a magyarverő Salis mentelmi jogát fenntartsák
– emlékeztetett, hozzáfűzve, hogy
Magyar Péter szándékosan távolmaradt a szavazástól és ezt be is jelentette.
Ha Magyar Péter ott lett volna, és ennek megfelelően szavaz, akkor Ilaria Salisnak börtönbe kellene vonulnia, azért, mert társaival véresre vert magyarokat a budapesti utcán – írta a kormánypárti politikus. Az ilyen szavazásokon dől el, hogy kinek fontos saját maga, és kinek a magyar közösség képviselete – hangsúlyozta bejegyzésében Dömötör Csaba.
Tovább üzemel a brüsszeli mentelmi mosoda – jelentette ki Orbán Viktor
Orbán Viktor a Facebook-oldalán szégyennek nevezte, hogy kedden az Európai Parlament (EP) nem függesztette fel a Tisza Párt vezetőjének mentelmi jogát. A kormányfő szerint a brüsszeli mentelmi mosoda tovább üzemel.
