Magyar Péter szándékosan távolmaradt a szavazástól, amelyen egy szavazaton múlt a magyarverő terrorista kimentése – közölte Dömötör Csaba

Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője a Facebook-oldalán kedd délután közzétett bejegyzésében adott hírt arról, hogy Magyar Péter szándékosan távol maradt attól a szavazástól, amelyen egy szavazaton múlt a magyarverő, terrorista Ilaria Salis kimentése. A kormánypárti politikus tájékoztatása szerint a Tisza Párt vezetője ezt előre be is jelentette.

Mint ismert, kedden délben az EP nem függesztette fel sem a Tisza Párt telefonlopással gyanúsított vezetőjének, Magyar Péternek, sem pedig a 2023-ban a budapesti utcán társaival ártatlan járókelőket félholtra verő antifa terrorista, Ilaria Salis mentelmi jogát, ráadásul utóbbi döntés mindössze egyetlen szavazaton múlt, a mentelmi jog fenntartására 306 képviselő igennel, 305 nemmel szavazott, 17-en tartózkodtak.

Dömötör Csaba a Facebook-oldalán azt írta, „ezek a véres tények: Magyar Péter és Ilaria Salis mentelmi jogát egy néppárti-liberális paktummal tudták fenntartani”.

Egyetlen szavazatkülönbséggel ment át az a javaslat, hogy a magyarverő Salis mentelmi jogát fenntartsák

– emlékeztetett, hozzáfűzve, hogy

Magyar Péter szándékosan távolmaradt a szavazástól és ezt be is jelentette.

Ha Magyar Péter ott lett volna, és ennek megfelelően szavaz, akkor Ilaria Salisnak börtönbe kellene vonulnia, azért, mert társaival véresre vert magyarokat a budapesti utcán – írta a kormánypárti politikus. Az ilyen szavazásokon dől el, hogy kinek fontos saját maga, és kinek a magyar közösség képviselete – hangsúlyozta bejegyzésében Dömötör Csaba.

Kiemelt kép: Ilaria Salis (Fotó: MTI/EPA/Olivier Hoslet)