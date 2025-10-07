Magyar Nemzet: Eltüntetik a tiszás mobilalkalmazás ukrán bizonyítékait? A felszívódás mellett döntött az ungvári informatikus

A jelek szerint megpróbál felszívódni a tiszás adatszivárgási ügy egyik kulcsfigurája, az ukrán Miroslav Tokar – adta hírül a Magyar Nemzet . Tokar egy ukrán telefonos alkalmazásokat fejlesztő cégnél dolgozik, emellett a Tisza Párt applikációjának egyik működtetője. Vagyis az ő személye valószínűsíti, hogy Magyar Péter ukránokkal csináltatta pártja alkalmazását.

Mint megírtuk: még hétfőn derült ki, hogy mintegy húszezer felhasználó személyes adatai szivárogtak ki a Tisza Párt alkalmazásából, a Tisza Világból. A portál információi szerint az alkalmazás fejlesztésén egy ukrán cég, a PettersonApps dolgozhatott.

A mobiltelefonos applikációból nevek, telefonszámok és e-mail-címek is kikerültek. Sokan ugyanakkor csak azután értesültek a történtekről, hogy megkeresést kaptak az adatok alapján különböző sajtóorgánumoktól.

A Magyar Nemzet kedden arról írt, hogy a kiszivárgott óriási adathalmaz tartalmazta Miroslav Tokar nevét is, aki a PettersonApps nevű mobilalkalmazások fejlesztésével is foglalkozó ukrán informatikai vállalkozásnál dolgozik, és a tiszás applikáció hét adminjának egyike. Amennyiben pedig a PettersonApps készítette Magyar Péterék alkalmazását, vagy dolgozott annak kifejlesztésén, akár annak lehetősége is felmerülhet, hogy

a magyar felhasználók személyes adatai Ukrajnába kerülhettek.

Tokar neve mellett egy mogyoródi címet találtak a Magyar Nemzet munkatársai, amelyről azt feltételezik, hogy – mint fogalmaznak – kamu. Valószínű ugyanis, hogy az ukrán informatikai szakember nem a Hungaroring mellett található hotel egyik szobájában lakik bérlőként.

Hasonló megoldáshoz folyamodott egyébként az adatbázis egy másik fontos szereplője, Radnai Márk is. A Tisza Párt alelnöke a nyilvánosságra került adathalmaz szerint szintén admin az alkalmazásban – és ez hihető is, ugyanis Radnai volt az, aki szeptemberben bemutatta a Tisza Világ appot a nyilvánosságnak. A Radnai mellett megadott cím azonban biztosan nem valós, az alelnöknél ugyanis a Fidesz-székház mellett található és a kormánypárt tulajdonában álló Lendvay utca 27-et állították be.

Kiemelt kép: Magyar Péter és Radnai Márk – Forrás: Facebook