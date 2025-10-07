Hatalmas harcsát fogtak Kisújszálláson, még a horgászbot is beletört a küzdelembe

Még a horgászbot is megadta magát a kemény küzdelemben, Majláth Gergőnek mégis sikerült kifogni egy kapitális 237 centiméter hosszú, 93,7 kilogramm súlyú harcsát Kisújszálláson, a Téglagyári II-es tavon.

Október 4-én, este nyolc körül jött a kapás, és már az akasztás pillanatában érezte Majláth Gergő, hogy nagy hallal akadt össze. Kemény küzdelem vette kezdetét – számolt be a rendkívüli fogásról a Pecaverzum.hu.

„Jól ment egy darabig, de egy hirtelen kirohanással a fák közé tört. Nagy recsegés-ropogás hallatszott a víz felől” – idézte fel az eseménysort Majláth Gergő, aki hangsúlyozta, hogy

a horgászbot megadta megát, nem bírta az extrém terhelést,

és eltörött a stuszninál. Így kellett még 10 percig „hadakozni” a harcsával, amely végül 25 perc után adta meg magát.

A hatalmas halat hitelesítették is, akkor derült ki, hogy új tórekordról van szó,

a 237 centiméter hosszú, 93,7 kilogrammos harcsa

felülmúlta a korábbi, 93 kilós csúcsot, amelyet még 2022. május elsején Szarvák Márton, a Munkás Horgász Egyesület elnöke állított fel a Téglagyári II-es tavon.

A harcsa természetesen visszanyerte a szabadságát.

„Sok ilyen nagy harcsát kívánok mindenkinek, kitartást. Higgyétek el, a kemény munka meghozza az eredményét” – mondta Majláth Gergő, aki azt is elárulta, a nyerő csali két darab 15 centiméteres ezüstkárász volt.

Kiemelt kép forrása: Majláth Gergő közösségi oldala