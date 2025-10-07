Fokozatosan javul az idő, de még érdemes elöl hagyni az esernyőket

Műsorújság
Szerző: hirado.hu
2025.10.07. 06:28

Szerző: hirado.hu
A felhős tájakon fokozatosan vékonyodik, szakadozik a felhőtakaró, közben gomolyfelhők képződnek, és a változó felhőzet mellett általában több órára kisüt a nap – írja a HungaroMet.

Záporeső helyenként továbbra is előfordulhat. Az északnyugati, északi szél nagy területen lesz élénk, főként a Dunántúlon olykor erős.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 14, 19 fok között várható.

Késő estére 7 és 12 fok közé hűl le a levegő. Tovább csökken a felhőzet, és a legtöbb helyen kiderül az ég. Hajnalra a szélcsendes tájakon párásság, helyenként köd előfordulhat. Csapadék nem valószínű. Az északi szelet élénk lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 4 és 9 fok között alakul, de a szélcsendes északi völgyekben ennél hidegebb lehet.

