Ezt a tüneményes tacskót mentették ki a lángoló házból Sárvár közelében a tűzoltók

Lángba borul egy rábapatyi fa szerkezetű épület szombaton. Egy embernek sikerült időben kimenekülnie az égő házból, a kutyáját viszont a tűzoltók mentették meg.

„Szombaton, egy rábapatyi melléképületből mentették ki a tűzoltók a szerencsés tacskót. A fa szerkezetű épület egésze lángokban állt, a tűzoltók egy gázpalackot is kivittek onnan” – számolt be az állatmentésről közösségi oldalán az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Az eset kapcsán felidézték, hogy egy embernek sikerült időben kimenekülnie az égő épületből, kutyáját viszont a tűzoltók menekítették ki a lángok közül. „A kis tacskó valószínűleg elhasznált néhányat a hét életéből, de sérülés nélkül megúszta a kalandot” – tették hozzá. Kiemelt kép: Szuhogyi Szabolcs tűzoltó főtörzszászlós