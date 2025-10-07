Ezt a tüneményes tacskót mentették ki a lángoló házból Sárvár közelében a tűzoltók

„Szombaton, egy rábapatyi melléképületből mentették ki a tűzoltók a szerencsés tacskót. A fa szerkezetű épület egésze lángokban állt, a tűzoltók egy gázpalackot is kivittek onnan” – számolt be az állatmentésről közösségi oldalán az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
Az eset kapcsán felidézték, hogy
egy embernek sikerült időben kimenekülnie az égő épületből, kutyáját viszont a tűzoltók menekítették ki a lángok közül.
„A kis tacskó valószínűleg elhasznált néhányat a hét életéből, de sérülés nélkül megúszta a kalandot” – tették hozzá.
Kiemelt kép: Szuhogyi Szabolcs tűzoltó főtörzszászlós