Műsorújság
HU
EN
RO
#Röszke 10 #FIX 3% lakáshitel #Harcosok klubja #orosz–ukrán háború

Ezt a tüneményes tacskót mentették ki a lángoló házból Sárvár közelében a tűzoltók

lead_image
Szerző: hirado.hu
Forrás: Facebook
2025.10.07. 16:12

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
Lángba borul egy rábapatyi fa szerkezetű épület szombaton. Egy embernek sikerült időben kimenekülnie az égő házból, a kutyáját viszont a tűzoltók mentették meg.

„Szombaton, egy rábapatyi melléképületből mentették ki a tűzoltók a szerencsés tacskót. A fa szerkezetű épület egésze lángokban állt, a tűzoltók egy gázpalackot is kivittek onnan” – számolt be az állatmentésről közösségi oldalán az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Az eset kapcsán felidézték, hogy

egy embernek sikerült időben kimenekülnie az égő épületből, kutyáját viszont a tűzoltók menekítették ki a lángok közül.

„A kis tacskó valószínűleg elhasznált néhányat a hét életéből, de sérülés nélkül megúszta a kalandot” – tették hozzá.

Kiemelt kép: Szuhogyi Szabolcs tűzoltó főtörzszászlós

állatkutyatűzesettűzoltóság

Ajánljuk még

 