Kidobott, falkába verődött kutyák támadtak emberekre Pécelen, többet ki kellett lőni közülük 

Mintegy 15-16 kutyát dobtak ki ismeretlenek Pécel és Maglód határában. Az állatok falkába verődtek, és a két település közötti területen zavarodottságukban, félelmükben agresszívvá váltak. Az állatok egy részét sikerült befogni, több kutyát viszont ki kellett lőni, és vannak olyanok is, amelyek még szabadon vannak.

A történtekről a Tetovált Állatmentők Állatvédelmi Egyesület számolt be a közösségi oldalán. Először még vasárnap délelőtt tettek közzé egy posztot a közösségi oldalukon, amelyben azt írták.

„VESZÉLY! PÉCEL FÁY TANYA FELÉ VEZETŐ ÚTON KB. 15 KUTYA FALKÁBAN, SZABADON! TÁMADNAK!”

Később, egy vasárnap délutáni posztban kifejtették a részleteket is. „Pécel-Maglód határában kidobtak kb. 15-16 kutyát tegnap este. A kutyák falkában voltak, az emberekre támadtak, egy ember súlyosan megsérült, az autókat is folyamatosan támadták. Falkában nyilván máshogy viselkednek, zavarodottak, veszélyben érzik magukat” – írták, hozzátéve: „Szervezetünk próbálta az elkülönült kutyákat külön-külön befogni, de kevés sikerrel, csak egy rossz állapotú vemhes szukát sikerült megfognunk, aki már kórházban van.”

A közlemény szerint a személyi sérülés miatt a rendőrség is a helyszínre érkezett, és a helyzet súlyossága miatt a helyi vadásztársasággal egyeztetve, valamint a helyi jegyzővel és jegyzői engedély alapján hat agresszív kutyát kilőttek.

„A kilőtt kutyák mind chip nélküli szukák voltak, vemhesek, többnek hüvely-előreesése volt, rossz állapotban, erősen lekopott fogakkal. A többi kutya a területen szétszaladt. Csapatunknak és egy-két civil állatmentőnek ezután még egy fekete kant sikerült megfogni, majd folytatódott a keresés és a csapdázás. Jelenleg is folyik a befogás, melynek eredménye plusz egy kan kutyus. Tehát kb. még 6-7 kutyát keresünk”

– írták akkor, miközben arra is figyelmeztettek, hogy lehetőség szerint el kell kerülni az érintett útszakaszt.

Vasárnap óta a 6-7-ből több másik kutyát is sikerült befogni, erről az egyesület több Facebook-posztban számolt be. Kedd hajnalban, az utolsó befogás idején azt írták, hogy még két kutyát keresnek.

„A befogott kutyák még sokkosak, rettegnek, így velük kapcsolatban még türelmet kérnénk. Egyesületünk tagjai és két rutinos önkéntes, akiknek a segítségéért nagyon hálásak vagyunk, szinte folyamatosan a helyszínen vannak, reméljük hamarosan sikerül befogni a maradék két kutyát, természetesen ahogy van hír, jelentkezünk” – írták eddigi utolsó posztjukban kedd délelőtt.

Megszólalt a kutyák áldozata, 15 harapás volt a testén

A Blikknek nyilatkozott az a nő, akit a megvadult kutyafalka támadott meg vasárnap Pécel és Maglód határában.

„Ha nem jön segítség, már nem beszélhetnénk”

– mondta a nő, akit csak egy közelítő kocsi mentett meg a rátámadó kutyáktól, de így is súlyos sérüléseket szenvedett. „Tizenöt harapás volt rajtam, de még mindig fedezek fel újakat” – fogalmazott.

Mindeközben Pécel jegyzője azt mondta: ilyen esetekben általában megpróbálják befogni a kutyákat, de a mostani helyzetben a rendőrség sem látott más megoldást, minthogy kilőjék a legagresszívebb állatokat.

Az egyesület egyik tagja szerint az érintett útvonal „híres kutyakidobó terület”, viszont rengetegen sétálnak, bicikliznek vagy futnak arrafelé.

Kiemelt kép: Falkába verődött kutyák Pécelen (Forrás: Facebook/Tetovált Állatmentők Állatvédelmi Egyesület)