Műsorújság
HU
EN
RO
#Röszke 10 #FIX 3% lakáshitel #Harcosok klubja #orosz–ukrán háború

Kidobott, falkába verődött kutyák támadtak emberekre Pécelen, többet ki kellett lőni közülük 

Szerző: hirado.hu
2025.10.07. 15:53

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
Mintegy 15-16 kutyát dobtak ki ismeretlenek Pécel és Maglód határában. Az állatok falkába verődtek, és a két település közötti területen zavarodottságukban, félelmükben agresszívvá váltak. Az állatok egy részét sikerült befogni, több kutyát viszont ki kellett lőni, és vannak olyanok is, amelyek még szabadon vannak.

A történtekről a Tetovált Állatmentők Állatvédelmi Egyesület számolt be a közösségi oldalán. Először még vasárnap délelőtt tettek közzé egy posztot a közösségi oldalukon, amelyben azt írták.

„VESZÉLY! PÉCEL FÁY TANYA FELÉ VEZETŐ ÚTON KB. 15 KUTYA FALKÁBAN, SZABADON! TÁMADNAK!”

Később, egy vasárnap délutáni posztban kifejtették a részleteket is. „Pécel-Maglód határában kidobtak kb. 15-16 kutyát tegnap este. A kutyák falkában voltak, az emberekre támadtak, egy ember súlyosan megsérült, az autókat is folyamatosan támadták. Falkában nyilván máshogy viselkednek, zavarodottak, veszélyben érzik magukat” – írták, hozzátéve: „Szervezetünk próbálta az elkülönült kutyákat külön-külön befogni, de kevés sikerrel, csak egy rossz állapotú vemhes szukát sikerült megfognunk, aki már kórházban van.”

A közlemény szerint a személyi sérülés miatt a rendőrség is a helyszínre érkezett, és a helyzet súlyossága miatt a helyi vadásztársasággal egyeztetve, valamint a helyi jegyzővel és jegyzői engedély alapján hat agresszív kutyát kilőttek.

„A kilőtt kutyák mind chip nélküli szukák voltak, vemhesek, többnek hüvely-előreesése volt, rossz állapotban, erősen lekopott fogakkal. A többi kutya a területen szétszaladt. Csapatunknak és egy-két civil állatmentőnek ezután még egy fekete kant sikerült megfogni, majd folytatódott a keresés és a csapdázás. Jelenleg is folyik a befogás, melynek eredménye plusz egy kan kutyus. Tehát kb. még 6-7 kutyát keresünk”

– írták akkor, miközben arra is figyelmeztettek, hogy lehetőség szerint el kell kerülni az érintett útszakaszt.

Vasárnap óta a 6-7-ből több másik kutyát is sikerült befogni, erről az egyesület több Facebook-posztban számolt be. Kedd hajnalban, az utolsó befogás idején azt írták, hogy még két kutyát keresnek.

A befogott kutyák még sokkosak, rettegnek, így velük kapcsolatban még türelmet kérnénk. Egyesületünk tagjai és két rutinos önkéntes, akiknek a segítségéért nagyon hálásak vagyunk, szinte folyamatosan a helyszínen vannak, reméljük hamarosan sikerül befogni a maradék két kutyát, természetesen ahogy van hír, jelentkezünk” – írták eddigi utolsó posztjukban kedd délelőtt.

Megszólalt a kutyák áldozata, 15 harapás volt a testén

A Blikknek nyilatkozott az a nő, akit a megvadult kutyafalka támadott meg vasárnap Pécel és Maglód határában.

„Ha nem jön segítség, már nem beszélhetnénk”

– mondta a nő, akit csak egy közelítő kocsi mentett meg a rátámadó kutyáktól, de így is súlyos sérüléseket szenvedett. „Tizenöt harapás volt rajtam, de még mindig fedezek fel újakat” – fogalmazott.

Mindeközben Pécel jegyzője azt mondta: ilyen esetekben általában megpróbálják befogni a kutyákat, de a mostani helyzetben a rendőrség sem látott más megoldást, minthogy kilőjék a legagresszívebb állatokat.

Az egyesület egyik tagja szerint az érintett útvonal „híres kutyakidobó terület”, viszont rengetegen sétálnak, bicikliznek vagy futnak arrafelé.

Kiemelt kép: Falkába verődött kutyák Pécelen (Forrás: Facebook/Tetovált Állatmentők Állatvédelmi Egyesület)

állattámadáskutyaPécel

Ajánljuk még

 