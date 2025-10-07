Deutsch Tamás: A Tisza Párt üti-vágja a magyar diákokat a brüsszeli hatalomgyakorlókkal együtt

A Tisza Párt és európai parlamenti képviselője, Kollár Kinga újabb támadást indított több tízezer magyar egyetemista ellen – jelentette ki Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője kedden strasbourgi sajtónyilatkozatában.

Deutsch Tamás szerint lelepleződött a Tisza Párt valódi szándéka, folytatódik a párt botránysorozata. A politikus közlése szerint Kollár Kinga olyan módosító javaslatot nyújtott be a 2026-os uniós költségvetéshez, amely sok tízezer magyar egyetemistát érint hátrányosan.

A Tisza Párt a brüsszeli hatalomgyakorlókkal együtt üti-vágja a magyar diákokat – hangsúlyozta a politikus.

Felidézte, hogy korábban teljesen törvénytelen módon elvették a magyar egyetemisták mintegy 70 százalékától az Erasmus-programban való részvétel lehetőségét, most pedig a magyar kormány által indított Pannónia-ösztöndíjprogramot is meg akarják akadályozni.

A képviselő szerint éppen azért jött létre a program, hogy az Erasmusból kizárt hallgatók továbbra is részt vehessenek nemzetközi diákcsereprogramokban. „Most ezt a kezdeményezést is fel akarják számolni, ezt is megtámadták” – fogalmazott.

Elmondta, a Fidesz európai parlamenti delegációja olyan módosító javaslatot nyújtott be a 2026-os uniós költségvetéséhez, amely jogi védelmet biztosít a magyar egyetemisták Erasmus-támogatásainak.

A javaslat kimondja, hogy törvénytelen az Európai Bizottság és az Európai Tanács 2022-es döntése, amellyel kizárták a modellváltó egyetemek hallgatóit az Erasmus+ programból, és azt haladéktalanul vissza kell vonni.

A politikus felhívta a figyelmet, hogy ezzel szemben Kollár Kinga olyan módosítót nyújtott be, amely fenntartaná a kizárást, nem védené meg a magyar hallgatók Erasmus pénzeit, sőt a magyar kormány által létrehozott Pannónia-ösztöndíjprogramot is támadás alá vonná.

Deutsch Tamás hangsúlyozta: „A Tisza Párt és brüsszeli szövetségesei továbbra is el akarják venni a magyar egyetemisták lehetőségeit, mi azonban meg fogjuk védeni őket, vissza fogjuk állítani az Erasmus-részvételt, és megőrizzük a Pannónia-programot is.”

A képviselő szerint a Tisza Párt mára botrányok sorozatának középpontjává vált, egymást érik a párthoz köthető ügyek. A Tisza-adóbotrányban kiderült, hogy a párt súlyos személyijövedelemadó- és társaságiadó-emelésre készül, amelyet a választásokig igyekeztek eltitkolni, emellett a Tisza-applikációval kapcsolatban adatvédelmi botrány robbant ki – mondta. Hozzátette: a párt több vezető politikusa is kínos ügyekbe keveredett, példaként említette Ruszin-Szendi Romuluszt, aki lőfegyverrel jelent meg egy gyűlésen, és aki azt is kijelentette, hogy a Tisza Párt visszaállítaná a sorkatonaságot. A politikus szerint Tarr Zoltán nevéhez is újabb botrányok köthetők.

A Fidesz EP-képviselője összegzésként kijelentette: a Tisza Párt politikai elképzelései – mint az iskolák és kórházak bezárása – és a folyamatos botrányok egyaránt azt mutatják, hogy a párt felelőtlen és veszélyes irányba sodródik.

„Ami a magyar diákoknak rossz, az a Tisza Pártnak politikailag hasznos”

Vicsek Annamária fideszes EP-képviselő a sajtótájékoztatón emlékeztetett: az Európai Bizottság 2022-ben hozott döntése nyomán a magyar egyetemisták mintegy 70 százaléka nem vehet részt az Erasmus+ programban.

„Ez a döntés semmilyen logikai összefüggést nem mutat a hivatkozott jogállamisági problémák és a hallgatók kizárása között”

– fogalmazott Vicsek, hozzátéve: a bizottság eddig egyetlen alkalommal sem tudta megindokolni, miként függ össze a jogállamiság, az uniós költségvetés és az Erasmus-program.

Vicsek szerint a bizottság nem oktatásszervezési, hanem politikai zsarolási kérdésként kezeli az ügyet. Mint mondta, az elmúlt évben több olyan módosító javaslatot is benyújtott, amelyek visszahelyezték volna a magyar hallgatókat az Erasmus+ programba, ám ezeket a Tisza Párt képviselői a liberális frakció tagjaival együtt minden alkalommal elutasították.

„Látszik, hogy a Tisza Párt abban érdekelt, hogy a magyar hallgatóknak rossz legyen, hiszen ami a magyar diákoknak rossz, az a Tisza Pártnak politikailag hasznos”

– fogalmazott.

Kiemelt kép: Deutsch Tamás (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)