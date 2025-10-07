Csak egy szavazaton múlt, az EP fenntartotta az Antifa terrorista, Ilaria Salis mentelmi jogát – hangsúlyozta Kovács Zoltán államtitkár

Az Európai Parlament (EP) fenntartotta az antifa terrorista, Ilaria Salis mentelmi jogát. 306 igen, 305 nem. Egy szavazaton múlt – írta Kovács Zoltán, a Miniszterelnöki Kabinetiroda nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkára a Facebook-oldalán kedden.

Kovács Zoltán a bejegyzésben arra hívta fel a figyelmet, hogy bár a voksolás során ismétlést kértek, mert az egyik néppárti képviselő kártyája nem működött, de az EP elnöke nem engedte az újraszavazást. Ez Brüsszel „jogállamisága” a gyakorlatban – fűzte hozzá az államtitkár.

„Hogy ki is valójában Salis? Egy erőszakos antifa bűnöző, aki azért jött Magyarországra, hogy Budapest utcáin vadásszon politikai ellenfeleire – 2023-ban bűntársaival találomra vertek félholtra, véresre embereket. A magyar hatóságok elfogták, bíróság elé állították, de az Európai Parlament mentelmi joga mögé bújva megúszta a felelősségre vonást. Salis helye a börtönben van – nem az EP-ben!”

– fogalmazott a kormánypárti politikus.

„Ne feledjük: az a brüsszeli elit, amelyik menedéket nyújt a Salis-féle szélsőségeseknek, most Izrael elszigetelésén dolgozik. Magyarország továbbra is kiáll Izrael mellett, és elutasítja a terrorizmus bármiféle támogatását. Mi nemet mondunk az antiszemitizmusra, a terrorizmusra és arra a radikális baloldali agendára, ami Európa békéjét és biztonságát fenyegeti ”

– írta az álamtitkár, hozzáfűzve, hogy az elmúlt időszakban természetesen Salis is felült a „flottilla-aktivizmus vonatra” és a legsúlyosabb rágalmakat szajkózta Izrael ellen – „népirtó, apartheid rezsimnek” nevezte, sőt még azzal is vádolta, hogy megkínozta Greta Thunberget. Ez a terrorszervezetek klasszikus propagandája – egy terrorista szájából.

„Ilaria Salis nem emberi jogi harcos. Ő radikális szélsőséges, aki terrorszervezetek propagandáját hirdeti, és a Hamasz brutalitását aktivizmusnak és emberi jogi kiállásnak álcázza ”

– hangsúlyozta bejegyzésében Kovács Zoltán.

Kiemelt kép: Ilaria Salis (Fotó: facebook.com/zoltanspox)