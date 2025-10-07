A Tisza brüsszeli módra el akarja hazudni a magyar egyetemistáknak járó Erasmus-programot – figyelmeztet Hankó Balázs

A Tisza brüsszeli módra el akarja hazudni a magyar egyetemistáknak járó Erasmus-programot és el akarja lehetetleníteni a sikeres Pannónia-ösztöndíjprogramot. „Mindezt olyan kollárosan” – mondta a kulturális és innovációs miniszter Facebook-oldalán megjelent keddi videójában.

Hankó Balázs úgy fogalmazott: „Tudjuk, minél rosszabb a magyaroknak, annál jobb a Tiszának.” A miniszter felidézte: Brüsszel még 2022 végén zárta ki jogtalanul a magyar egyetemistákat és a magyar kutatókat az Erasmus- és Horizont-programból. Az Országgyűlés Brüsszel javaslataira törvénymódosítással reagált, a kormány pedig elindította a sikeres Pannónia-programot, amelyben az elmúlt tanévben 8115-en jutottak ki nemcsak Európa, hanem a világ vezető egyetemeire – ismertette.

„De mit is tartalmaz a módosító, hogy tisztán és ne tiszán lássunk” – tette fel a kérdést Hankó Balázs.

Mint mondta, a Tisza által az Európai Parlementnek benyújtott módosító egyetért a magyar egyetemisták és kutatók brüsszeli kizárásával. Egyetért azzal, hogy a magyar egyetemi alapítványok kuratóriumaiból a rektorokat és az egyetemi professzorokat zárják ki, és egyetért azzal is, hogy NGO-k mondják meg, kik lehetnek magyar rektorok, magyar dékánok, a kuratóriumok tagjai.

Hankó Balázs kiemelte, a módosító ráadásul a hallgatók kedvencévé vált Pannónia-programot is el akarja lehetetleníteni azzal, hogy a brüsszeli jogtalan kizáró döntésnek való megfelelést várja el.

„Sőt, álságos, hazug módon pedig egy olyan virtuális keretet akar létrehozni az Erasmus-programban, amely nem kötődik a magyarokhoz, sőt másodrendű jogosultságokat biztosít csak. Valamint messze a Pannónia program keretének felét sem éri el”

– mondta.

Mint mondta, a háttérben igazából az áll, hogy a Tisza ahelyett, hogy a magyar egyetemeket, egyetemistákat támogatná, Brüsszel pártján áll. Mert egy hónappal ezelőtt a hat egyetem pere Luxemburgban egyértelművé tette, hogy Brüsszel uniós jogot sértett, és a kizárás minden szakmai alapot nélkülöz, és semmilyen vizsgálat nem támasztja alá a döntés indokait.

„A Tisza nem az egyetemeket, hanem Brüsszelt támogatja. Nem az egyetemisták mellé állt, hanem Brüsszel mellé állt”

– hangoztatta a tárcavezető.

„Mi a magyar egyetemisták és kutatók jogos jussát akarjuk vissza. Mi a Pannónia-program sikerét és a HU-rizon-program sikerét visszük tovább”

– közölte

„Hajrá, magyar egyetemisták, hajrá, magyar kutatók, hajrá, magyar egyetemek!” – mondta videójában Hankó Balázs.

Kiemelt kép: Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)