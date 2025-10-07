A gyógyulás útjára lépett Rozi, az autóval, 95 km/h-val az aszfalton végighúzott kutya – VIDEÓ

Az eset, amelyről a sajtóban is sokan olvashattak, még szeptember 1-jén a Tiszaalpár és Kiskunfélegyháza közötti úton történt: az állat gazdája az autója után kötötte kutyáját, majd 95 kilométer per órás sebességgel húzta az aszfalton. Az esetet észlelő egyik sofőr megpróbálta megállítani a jármű vezetőjét, ezért rádudált. Az autót irányító, egyelőre ismeretlen férfi ezt követően a kutyát a csomagtartóba tette, majd továbbhajtott – közölte akkor a rendőrség. A férfit később több mint 400 ezer forint pénzbírásra ítélték.
Rozi azóta Lakitelken, a Laki Mancs Állatvédelmi Egyesület gondozásában erősödik. Az állatról még szeptember 30-án tettek közzé először egy hosszabb videót, ahol az egyesület munkatársa beszélt a történtekről, és az állapotáról.
Egy frissebb videóban az egyesület arról számolt be, hogy „Rozi egy különleges ajándékot kapott egyesületünk elnökétől, Gyöngyitől — egy cuki Halloween pólót, amiben ma az egészségügyi sétáját is megtartotta a menhely udvarán”.
„Rozi állapota továbbra is kifogástalan, sebei gyönyörűen gyógyulnak. A friss levegő és a speciális krémek sokat segítenek a bőrszövet regenerálódásában, és már csak a lábain kell kötést viselnie. Bízunk benne, hogy hamarosan azokat is elhagyhatja. Minden nap egy újabb lépés a teljes gyógyulás felé, és mi ott vagyunk vele minden lépésnél”
– osztották meg a jó hírt, majd később néhány fotót is megosztottak az állatról.
Kiemelt kép: Rozi kutya a Laki Mancs Állatvédelmi Egyesület videóján. Forrás: Facebook.