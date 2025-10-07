A gyógyulás útjára lépett Rozi, az autóval, 95 km/h-val az aszfalton végighúzott kutya – VIDEÓ

Lépésről lépésre javul az állapota Rozi kutyának; az eb történetét azt követően ismerhették meg sokan, hogy bő egy hónappal ezelőtt 95 km/h-val húzta maga után autóval a gazdája. Gondozói szerint a kutya állapota azóta fokozatosan javul, és több felvételt is közzétettek róla.

Az eset, amelyről a sajtóban is sokan olvashattak, még szeptember 1-jén a Tiszaalpár és Kiskunfélegyháza közötti úton történt: az állat gazdája az autója után kötötte kutyáját, majd 95 kilométer per órás sebességgel húzta az aszfalton. Az esetet észlelő egyik sofőr megpróbálta megállítani a jármű vezetőjét, ezért rádudált. Az autót irányító, egyelőre ismeretlen férfi ezt követően a kutyát a csomagtartóba tette, majd továbbhajtott – közölte akkor a rendőrség. A férfit később több mint 400 ezer forint pénzbírásra ítélték.

Rozi azóta Lakitelken, a Laki Mancs Állatvédelmi Egyesület gondozásában erősödik. Az állatról még szeptember 30-án tettek közzé először egy hosszabb videót, ahol az egyesület munkatársa beszélt a történtekről, és az állapotáról.

Egy frissebb videóban az egyesület arról számolt be, hogy „Rozi egy különleges ajándékot kapott egyesületünk elnökétől, Gyöngyitől — egy cuki Halloween pólót, amiben ma az egészségügyi sétáját is megtartotta a menhely udvarán”.

„Rozi állapota továbbra is kifogástalan, sebei gyönyörűen gyógyulnak. A friss levegő és a speciális krémek sokat segítenek a bőrszövet regenerálódásában, és már csak a lábain kell kötést viselnie. Bízunk benne, hogy hamarosan azokat is elhagyhatja. Minden nap egy újabb lépés a teljes gyógyulás felé, és mi ott vagyunk vele minden lépésnél”

– osztották meg a jó hírt, majd később néhány fotót is megosztottak az állatról.

Az állat gazdája elleni ítélet után több kormánypárti politikus is felvetette, hogy súlyosbításra lenne szükség. „Ha valaki egy kilométeren keresztül az autójával a kocsi után kötve vonszolja a kutyáját, majd utána még állatorvoshoz sem viszi biztos pusztulásra ítélve ezzel, az nyilvánvalóan az állatnak különös szenvedést okozó állatkínzás, ami 3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő […] Ehelyett pénzbüntetést kiszabni ellentétes a törvénnyel” – írta például Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a magyar Büntető Törvénykönyvre hivatkozva.

Kiemelt kép: Rozi kutya a Laki Mancs Állatvédelmi Egyesület videóján. Forrás: Facebook.