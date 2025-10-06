Traktorral akart berontani a templomba egy borsodi férfi

A községi önkormányzatnak több mint félmillió forint összegű kárt okozott a templomot megrohamozó traktoros.

A Mezőkövesdi Járási Ügyészség vádat emelt egy férfi ellen rongálás bűntette miatt, aki mezőgazdasági vontatóval többször végig menve megrongálta a templom lépcsősorát – olvasható az ügyészség oldalán.

A vádirat szerint a vádlott 2024. április közepén, este, egy mezőgazdasági vontató járművel egy borsodi településen, a domb tetején található templomhoz ment.

A férfi a járművel a lépcsősoron felhajtott, majd másik irányban lement.

Pár perc elteltével visszajött és újból fel akart hajtani a templomhoz, azonban egy helyszínen tartózkodó nő a lépcsősor közepén állva felszólította, hogy hagyja el a területet – idézte fel a megdöbbentő eseménysort az ügyészség.

A vádlott nem vette figyelembe, kikerülte a nőt és ismét felhajtott a lépcsősoron, majd a templom előtt tett két kört, és a másik oldali lépcsősoron hagyta el a helyszínt. Az elkövető harmadszor is visszajött, és a mezőgazdasági géppel felment a lépcsősoron, a túloldalon pedig távozott.

A cselekmény következtében

a 45 fokból álló lépcsősor 22 lépcsőfoka megrongálódott, élei letöredeztek, így a községi önkormányzatnak több mint fél millió forint összegű kára keletkezett.

Az ügyészség a büntetlen előéletű vádlottal szemben tárgyalás mellőzésével büntetővégzésben pénzbüntetést indítványozott.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Olivier Hoslet )