Szentkirályi Alexandra: A Tisza Párt appját letöltők közül majdnem 20 ezer ember adatai kerültek fel az internetre

A Tisza második óriási adatszivárgási botránya látott napvilágot hétfő reggel: a párt applikációját letöltők közül majdnem 20 ezer ember adatai kerültek fel az internetre – írta a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője hétfőn a Facebook-oldalán.

Szentkirályi Alexandra azt írta: a Tisza alelnöke, Radnai Márk is érintett, aki az alkalmazás fejlesztéséért volt felelős és adminként szerepelt. „Ő korábban egy amerikai fejlesztést kotyogott el, de most az alelnök mellett egy másik gyanús alak is adminként szivárgott ki” – tette hozzá a politikus, azzal együtt, hogy ő Myroslav Tokar ukrán webfejlesztő, aki egy ukrán appkészítő cégnél dolgozik.

„Vajon mit keresett Radnai mellett adminként? Talán ez az ukrán cég készítette a Tisza alkalmazását? Ha igen, miért pont ők? Mi közük lehet az adatszivárgáshoz? Mit keresett a Tisza alelnöke mellett adminként egy ukrán vállalkozó?” – tette fel a kérdést Szentkirályi Alexandra.

A frakcióvezető Magyar Pétert, a Tisza Párt elnökét megszólítva hangsúlyozta, hogy ezek nagyon súlyos kérdések, egy adatszivárgási botrány már a „lelketeken szárad”, most itt van még egy, és még mindig bő fél év van a választásokig.

„Szedjétek már össze magatokat! Egy normális, biztonságos applikációt sem tudtok lefejleszteni? Hány tíz- vagy százezer magyar ember adatait szeretnétek még hagyni, hogy kiszivárogjon a jó ég tudja, kinek? Ide most édeskevés lesz a szokásos félrebeszélés meg fröcsögés. Vállald a felelősséget, és adj magyarázatot!” – szólította fel Magyar Pétert Szentkirályi Alexandra.

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és EP-képviselője (Fotó forrása: Partizán, YouTube.com)