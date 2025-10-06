Műsorújság
Rálőttek a nyílt utcán egy hazafelé bicikliző nőre Debrecenben

lead_image
2025.10.06. 15:53

Főoldal / Belföld

A fiatal nőnek erős fájdalmai voltak, miután eltalálták az oldalát, a rendőrség garázdaság bűntette miatt indított nyomozást.

Hazafelé tartott Debrecenben biciklivel egy a húszas éveiben járó fiatal nő, amikor egy autóból airsoft fegyverrel rálőttek – számolt be az incidensről az Index.hu.

Egy legálisan vásárolható airsoft pisztollyal lőhettek rá a bicikliző hölgyre, akinek

a lövés miatt borzasztó fájdalmai voltak, az oldalán pedig lila foltokat hagyott maga után az utcai támadás.

„Követtek az autóval, egy csattanó hangot hallottam, és az oldalamat találták el a járműből. Borzasztóan fájt, és egy tízforintos nagyságú lila foltot hagyott maga után a lövedék. Senki nem volt a környéken, ezért

úgy gondolom, hogy kifejezetten rám céloztak vele”

idézte fel a történteket a sajtó érdeklődésére a sértett.

Balogh Péter, a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője a 24.hu-nak mondta el, hogy a debreceni rendőrség fegyveres garázdaság bűntette miatt indított nyomozást ismeretlen tettes ellen, valamint a hatóságok megszerezték a kamerafelvételeket.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock.com)

