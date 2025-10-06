Műsorújság
Orbán Viktor válaszolt Zelenszkijnek: A magyar nép döntött, elsöprő többséggel mondtak nemet Ukrajna EU-tagságára

Szerző: hirado.hu
2025.10.06. 19:55

| Szerző: hirado.hu
Miután az ukrán elnök egy sajtótájékoztatón azt mondta, "Ukrajna az Európai Unió tagja lesz, akár Orbán Viktor magyar miniszterelmökkel, akár nélküle", Orbán Viktor az X.com-on így válaszolt: "Soha egyetlen ország sem zsarolta magát az Európai Unióba – és ez most sem fog megtörténni".

Az angol nyelvű bejegyzésben a miniszterelnök ezt írta:

„Kiderült, hogy Zelenszkij elnök el akarja eldönteni, mi a legjobb a magyaroknak. Ismét a szokásos erkölcsi zsarolás taktikáját alkalmazza, hogy országokat kényszerítsen háborús erőfeszítéseinek támogatására.

Tisztelt Elnök Úr!

Minden tiszteletem mellett, Magyarországnak nem erkölcsi kötelessége támogatni Ukrajna EU-csatlakozását. Soha egyetlen ország sem zsarolta magát az Európai Unióba – és ez most sem fog megtörténni. Az EU-szerződés világos: a tagságról a tagállamok döntenek, egyhangúlag.

A magyar nép döntött. Elsöprő többséggel mondtak nemet Ukrajna EU-tagságára egy népszavazáson.

Ha ezt meg akarja változtatni, akkor a Magyarország ellen folytatott médiakampány valószínűleg nem a legjobb mód arra, hogy barátokat szerezzen” – zárta posztját Orbán Viktor.

Kiemelt kép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozik az Európai Politikai Közösség (EPK) 7. csúcstalálkozóján Koppenhágában 2025. október 2-án – MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán

orosz–ukrán háborúUkrajna uniós tagsága Orbán ViktorVolodimir Zelenszkij Európai Unió Magyarország

