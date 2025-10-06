Október elsejével történelmi új korszak kezdődött a háromgyerekes anyák számára – jelentette ki Koncz Zsófia államtitkár

Október elsején történelmi új korszak kezdődött a háromgyerekes anyák számára az szja-mentesség bevezetésével – mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára hétfőn Budapesten, sajtótájékoztatón. Koncz Zsófia a jövő szempontjából kulcsfontosságúnak nevezte a magyar családok megerősítését.

Koncz Zsófia közölte, az intézkedés mintegy 250 ezer anyát érint, akik közül 36 ezren már módosították is az adóelőleg-nyilatkozatukat a kedvezmény igénybevétele érdekében.

Ezt az érintettek megtehetik egyébként a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján vagy a munkáltatónál – tette hozzá.

Az államtitkár elmondta azt is, hogy

a kedvezmény egy átlagkeresetű háromgyerekes anyának havonta 109 ezer forintot jelenthet.

Ezen felül a kormány elkezdte a családi adókedvezmény megduplázását, szja-mentessé tette a csedet, januártól több szakaszban kibővíti az szja-mentességet a kétgyermekes anyákra is, valamint az egy gyereket nevelő 30 év alatti anyák adómentességének körét is szélesíti – sorolta Koncz Zsófia.

A kormány 2010-hez képest mostanra megötszörözte a családokra fordított költségvetési támogatást: jövőre már 4800 milliárd forintot, a GDP 5 százalékát fordítják erre a célra

– emelte ki az államtitkár.

Koncz Zsófia kitért arra is, hogy az ellenzék és az Európai Bizottság folyamatosan támadja és kritizálja a családtámogatásokat, pedig a magyarok többsége támogatja ezeket az intézkedéseket.

A jövő szempontjából a magyar családok megerősítése kulcsfontosságú, annak érdekében pedig, hogy ezt a véleményét a kormány nemzetközi színtéren is meg tudja védeni, kikéri a magyarok véleményét a nemzeti konzultációban egyebek mellett az adórendszerről, a családi adókedvezményről és a rezsicsökkentésről

– mondta az államtitkár.

Fűrész Tünde, a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) elnöke a szervezet legfrissebb, a nagycsaládos anyák szja-mentességének társadalmi megítélését vizsgáló kutatását bemutatva elmondta, a magyarok háromnegyede egyetért a kedvezmény bevezetésével.

Tízből kilenc válaszadó szerint azok, akik sok gyermeket nevelnek, megérdemlik, hogy több családtámogatásban részesüljenek, tízből nyolc ember szerint pedig igazságos, hogy a többgyermekeseknek kevesebb adót kell fizetniük – számolt be róla Fűrész tünde. Azt is mondta, hogy míg 2010 előtt a nagycsaládos életforma sokszor egyet jelentett a szegénységgel, mostanra kifejezetten támogatottá és elismertté vált.

A felmérésből kiderült az is, hogy minden harmadik válaszadónak van olyan családtagja, aki nem fizet szja-t – tette hozzá a KINCS elnöke.

Már 21 ezren igényelték a háromgyermekes anyák szja-mentességét! – jelentette be az államtitkár Magyarország jövője a családokban van! – írta múlt csütörtökön a közösségi oldalán Koncz Zsófia, aki bejegyzésében arról is tájékoztatott, hogy már 21 ezren igényelték a NAV-nál a háromgyermekes anyák szja-mentességét. Az államtitkár minden érintett édesanyát arra biztatott, hogy éljen a lehetőséggel és jelezze munkáltatója felé, hogy szeretné igénybe venni az adómentességet! A családi adócsökkentés kiszámítását kalkulátorok is segítik: elindult a www.csaladiadocsokkentes.hu! – hívta fel a figyelmet az államtitkár, aki hozzátette: a kormány célja, hogy a gyermekes családok terhei csökkenjenek, és több pénz maradjon náluk. Kapcsolódó tartalom Már 21 ezren igényelték a háromgyermekes anyák szja-mentességét! – jelentette be az államtitkár

Kiemelt kép: Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára (Fotó: MTI/Vajda János)