Index: Terheléses támadás érhette azt a szervert, ahová feltöltötték a Tisza-világ-applikációból kiszivárgott adatokat

Az Index azt írta, miután beszámoltak arról, hogy egy ukrán cég fejleszthette Magyar Péterék alkalmazását, időszakosan elérhetetlenné vált az ezt igazoló link. A portál a cikk megjelenése előtt kérdéseket küldött a Tisza Pártnak, akik nem cáfolták az Index értesüléseit, hanem pár perccel később egy, a lapot „becsmérlő” választ küldtek.

Az Index azt írta, a leállást nemsokkal azután vették észre, hogy megjelent a Tisza-világ-applikációról szóló írásuk.

Az Index szerint a linkre kattintva, hosszas betöltés után a következő hibaüzenet jelent meg: „A probléma oka valószínűleg egy olyan túlterhelt háttérfeladat, adatbázis vagy alkalmazás, amely megterheli a host szerver erőforrásait.”

A portál szerint elképzelhető, hogy valakik egy terheléses támadással akarták lehetetlenné tenni, hogy mindenki számára megismerhetők legyenek a tiszás adatszivárgás részletei. De a hírportál szerint az is egy magyarázat lehet, hogy az időszakosan elérhetetlen linken tényleges technikai probléma van, mondjuk azért, mert az Index írásának hatására túl sokan akarták egyszerre megnyitni.

Az Index szerint Magyar Péter ismét vádaskodik

Mindez azután történt, hogy az Indexen megjelent egy cikk arról, hogy az alkalmazásfejlesztéssel is foglalkozó PettersonApps nevű ukrán cég egyik munkatársa, egy bizonyos Myroslav Tokar a Tisza-világ applikáció fő rendszergazdája.

A cikk élesítése előtt a portál kérdéseket küldött a Tisza Pártnak, amely nem cáfolta az Index értesüléseit, hanem pár perccel később a következő választ kapta a lap: „Kedves Rogán Antal és Orbán Balázs! További jó hazudozást és vergődést! Kormányozni kellett volna a lopás helyett. Ahhoz nem kell oknyomozás, hogy mindenki tudja, hogy az Index mögött Mészáros Lőrinc (vagyis Orbán Viktor áll). üdvözlettel, TISZA Sajtó.”

„Néhány perccel később pedig Magyar Péter, ahelyett, hogy korrektül válaszolt volna érdeklődésünkre, hogy a Tisza Párt érdemi álláspontját is megismerhessék olvasóink, előre »beharangozta« a Facebookon, hogy arról fogunk írni, ukránok készíthették a Tisza applikációját” – írja az Index. A hírportál szerint tehát a pártelnök megkerülte, hogy ténylegesen válaszoljon a kérdéseikre, ismételten vádaskodásba kezdett ahelyett, hogy konkrétan cáfolta volna értesüléseiket.

Ezt követően felszólítást tettek közzé a portál munkatársai: „Ismételten felszólítjuk Magyar Pétert, tartózkodjon lapunk és munkatársaink becsmérlésétől, és kérjük, a jövőben érdemben válaszoljon megkereséseinkre, hogy az ő – cikkeink témája szempontjából releváns – álláspontját is meg tudjuk osztani olvasóinkkal.”

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és EP-képviselője (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)