Hétfőn is folytatódik a nyugodt őszi idő, de nem árt kéznél tartani az esernyőket

A köd, valamint rétegfelhőzet fokozatosan feloszlik. A dunántúli tájakon sok felhő ígérkezik és nagyobb eséllyel arrafelé fordulhat elő helyenként futó zápor. Ezzel szemben a keleti országrészben kicsi a csapadék esélye, ott süthet a legtöbbet a nap.

Forrás: HungaroMet

Az északnyugati szelet – az északkeleti harmad és a délnyugati tájak kivételével – nagy területen élénk, olykor erős, egy-egy helyen viharos lökések kísérhetik. Délután 13 és 18 fok között tetőzik a hőmérséklet. Késő estére 5 és 12 fok közé hűl le a levegő.

Kezdetben csökken a felhőzet, de a szélcsendes részeken hajnalara köd, illetve rétegfelhőzet képződése valószínű. Néhány helyen rövid ideig tartó zápor előfordulhat. Az északnyugati szél helyenként élénk marad, ugyanakkor az északkeleti harmadban, valamint a délnyugati határ közelében gyenge lesz a légmozgás.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 4 és 11 fok között alakul, de a kevésbé felhős, derült, szélvédett tájakon fagypont közelébe is süllyedhet a hőmérő higanyszála.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Varga György)