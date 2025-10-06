Egyre többen szeretnének saját ingatlant az Otthon Start miatt, ezzel párhuzamosan csökkennek az albérletárak

Fokozatosan szívja el az albérletpiacról a bérlőket a szeptemberben indult Otthon Start program, akik a kedvezményes 3 százalékos hitel miatt a saját tulajdont választják – nyilatkozta Balogh László, az Ingatlan.com vezető elemzője a Világgazdaságnak.

A szakértő rámutatott: adásvételi oldalról megközelítve a bejelentés után mindazok, akik az elmúlt években, évtizedekben kiszorultak a lakáspiacról, már a kormány életre hívott otthonteremtési támogatás elindulása előtt „kiélesítették magukat a lehetőségre, nagyon várták, kinézték az ingatlant, letárgyalták és többnyire le is foglalózták azt”. Elmondása szerint a keresleti dömping elmaradt, nem olyan könnyű most bérbe adni egy lakást, ráadásul 3-4 éves kínálati csúcs van a piacon, 18 ezer kiadó lakással.

Egyértelmű, hogy a program közrejátszik abban is, hogy a bérleti díjak nem nőttek, hanem csökkentek – fogalmazott Balogh László.

Budapesten szerinte ez erősebben mutatkozik, mint az egyetemi városokban, ami azzal is magyarázható, hogy a fővárosban van a kiadó lakások 40 százaléka.

Horti Flóra, az MBH Elemzési Centrum szenior ágazati elemzője szerint kezdetben a használtpiacot pörgeti az Otthon Start, de hamarosan elindulnak az építkezések. Ez azért is van így, mivel ezeket a lakásokat lehet a leggyorsabban megszerezni, így az induló lendület is ezekre koncentrál.

A kormány a lakásvásárlás mellett az építkezéseket is támogatja, hiszen a keresletet kínálattal is ki kell elégíteni – mutatott rá.

Ennek egy fontos eleme a legalább 250 lakást magában foglaló építkezések nemzetgazdasági szempontból kiemelt projektté nyilvánítása, ha az ingatlanok legalább 70 százaléka megfelel az Otthon Start feltételeinek – tette hozzá. Szerinte a lépés nagymértékben egyszerűsítheti a bürokráciát, ezzel gyorsítva az építkezéseket. Az első lakások 2026 végén, 2027 elején kerülhetnek a piacra.

Juhász Attila, az Újház Zrt. és az ÉVOSZ Építőanyag-kereskedelmi Tagozatának elnöke azonban hozzátette, a lakáshitelezés felfutása nem kérdéses, időbeli lefutása és összetétele azonban jelentős bizonytalanságokat hordoz. A szakértő szerint a hitelezés összetétele évek óta kedvezőtlen, mivel a használtlakás-hitelezés pörög (bár reálértelemben messze nincs még a csúcson), ami jó hatással van ugyan a lakásfelújításokra és az ebben részt vállaló mikro-, kis- és közepes építőipari vállalkozások megrendeléseire, de az újlakás-hitelezés és az építések hitelezése még nominális értelemben is csak a negyede a korábbi rekordoknak.

„Nem látjuk még, hogyan hat az Otthon Start program ezekre a szegmensekre, de ezek kulcsfontosságúak az építőipar felfutását illetően.”

„Hasznos lenne, ha ez a kedvezményes hitelezési forma hosszú távon, akár a soron következő két-három évben velünk tudna maradni, mert ez tompítani tudná az építőipar jelenlegi legnagyobb kihívását, a különböző évek közötti jelentős keresletingadozást.”

„Az egyértelműen pozitív jel, hogy beindult számos nagy társasházfejlesztési projekt, de bőven van még tere a növekedésnek, és nemcsak Budapesten, de vidéken is” – összegezte Juhász Attila.

