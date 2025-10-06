Egymást érték a trágár szónoklatok Puzsér Róbert „megbékélésmenetén”, folyamatosan ürült ki a Kossuth tér

A „megbékélésmenetként” beharangozott demonstráció végül a politikai szembenállás újabb színterévé vált: Puzsér Róbert és támogatói Juhász Péter mellett vonultak ki a Kossuth térre, ám a kevés érdeklődőt vonzó eseményt inkább a trágár hangvételű felszólalások, semmint a polgári értékek határozták meg – írja a Magyar Nemzet.

A portál kiemelte, megdöbbentően kevés érdeklődőt vonzott vasárnap a Kossuth térre a Puzsér Róbert által bejelentett tüntetés, amelyet eredetileg „megbékélésmenetként” hirdettek meg, ám azt később lefújták. Az eseményen Puzsér Róbert mellett Juhász Péter és számos internetes tartalomgyártó szólalt fel, akiknek a beszédei csak a trágár és obszcén kifejezéseik miatt maradt emlékezetes.

„Kénytelen voltam megint összeb…szni valami szart (…) Úgy elküldjük őket a büdös p…csába, hogy azt nem rakják ki az ablakba” – erről Radics Péter, YouTuber beszélt.

„Egy darab poroltó ehhez a tűzhöz, k…rva kevés lesz. Kib…szottul kevés lesz ”– mondta Juhász Péter, a Semjén Zsolt elleni rágalmak elindítója, aki egy korábbi videójában közölt részletet egy anonim interjúból – a megszólalóról később kiderült, hogy az a Látó János nevű önjelölt lelkész volt, aki szintén megszólalt a tüntetésen –, amely elindította a miniszterelnök-helyettes elleni álhírbotrányt.

A Magyar Nemzet megjegyzi, vélhetően a rendezvény fénypontjának szánták a rendezők a színpadra lépő Juhász Pétert,

akinek beszédéből egyetlen dolog rajzolódott ki egyértelműen: semmilyen bizonyítéka nincsen felelőtlen, másokat besározó állításaira.

A felszólalók többször is igyekeztek tisztára mosni Juhász Pétert és eltolni a személyétől a Semjén Zsolt elleni lejárató akciót és álhírbotrányt. A Partizán YouTube-csatorna korábbi riportere, Tóth Jakab például arról értekezett: Juhász Péter csupán egy áldozat, semmi köze a Szőlő utcai álhírbotrányhoz. Hasonló hangnemben szólalt fel Puzsér is, aki ugyancsak Juhászt mosdatta. Rácz Béla tovább is ment, amikor leszögezte: Juhász „nem bűnöző, hanem bátor ember”.

A portál szerint a tüntetők hangulatáról mindent elmond, hogy a beszédek közben folyamatosan távoztak az emberek a térről, Pajor Tamás színre lépéséig alig maradt valaki. Sickratman, azaz Paizs Miklós Charlie Kirk meggyilkolásáról beszélt minősíthetetlen hangnemben, amikor azt mondta: „Amerikában egy barom agyonlő egy másik barmot”, majd felszólalását természetesen Juhász mosdatásával folytatta.

A Magyar Nemzet megjegyzi, a demonstrációnak egyébként már a közösségimédia-oldala sem volt éppen békés jellegű. Puzsérék ugyanis egy radikális jelképpel, az ökölbe szorított kézzel – a nemzetközi szélsőbaloldali mozgalmak jelképe, használja az Antifa és az amerikai BLM („Black Lives Matter”, magyarul: „a fekete életek (is) számítanak” – a szerk.) is – hívták a támogatóikat utcára.

Kiemelt kép: Puzsér Róbert publicista, szerkesztő, kritikus beszédet mond a Polgári Ellenállás mozgalom Juhász Péter influenszer, volt politikus melletti tüntetésén Budapesten, a Kossuth Lajos téren 2025. október 5-én. Juhász Péterrel szemben az ügyészség nyomozást indított egy hanganyag közzététele miatt (Fotó: MTI/Purger Tamás)