A Tisza-világ-applikáció letöltőinek adatai már Ukrajnában vannak Menczer Tamás szerint

Zelenszkij, Von der Leyen, Magyar Péter, Tseber. Ez az ukrán, kék-sárga csapat. Mi maradjunk a piros-fehér-zöldnél! –írta közösségi oldalán Menczer Tamás.

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója is kifejtette álláspontját arról, hogy egy ukrán cég fejlesztette Magyar Péterék alkalmazását.

„Emlékeztek még Tseber Roland Ivanovicsra? Ő a Magyarországról kitiltott ukrán kém, Zelenszkij embere, akit Magyar Péter a testvérének nevezett” – idézte fel Menczer Tamás a közösségi oldalán.

„Nos, Tseber Roland Ivanovics közölte, hogy a Tisza applikációját nem az ukránok készítették” – tette hozzá a kormánypárti politikus, aki szerint abból is látszik, „mennyire meleg a pite”, hogy Tseber ukrán kémnek is be kellett szállnia, és közölni, hogy nem ők voltak.

„Csakhogy mindehhez Tseber kitette az itt látható képet” – mutatott rá Menczer Tamás, aki szerint a kémsuliban nem fogják ezért megdicsérni Tseber Roland Ivanovicsot.

„A Tisza Világ applikáció ukrán. Ukrán Tisza Világ. Ukránok fejlesztették. Az applikáció letöltőinek adatai pedig már Ukrajnában vannak” – részletezte Menczer Tamás.

A hirado.hu is beszámolt arról, hogy egy ukrán cég fejleszthette Magyar Péterék alkalmazását. Az alkalmazásfejlesztéssel is foglalkozó PettersonApps nevű ukrán cég egyik munkatársa, egy bizonyos Myroslav Tokar a Tisza-világ-applikáció fő rendszergazdája. Közel húszezer felhasználó személyes adatai kiszivárogtak.

