A Tisza Párt egy brüsszeli projekt – jelentette ki Orbán Viktor

A miniszterelnök az Economx Money Talks podcastnak adott hétfőn publikált interjúban a Tisza Pártot egy brüsszeli projektnek nevezte, leszögezve, hogy Brüsszel adóemelést vár el, és a Tisza Párt ezt – ha kormányra kerülne – akkor végre fogja hajtani.

Orbán Viktor a Nagy Elekkel, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökével közösen adott interjúban azt mondta, szerinte „nincs olyan magyar ellenzéki párt, a baloldalon biztosan nem, amely ne Brüsszel érdekeit képviselné”.

„A tiszások, szegények nem is tudják, kik az apjuk meg az anyjuk”

– jelentette ki Orbán Viktor, és arra emlékeztetett, hogy Manfred Weber néppárti EP-frakcióvezető személyesen közölte, hogy fel fogják építeni az Európai Néppárt magyarországi képviseletét.

A miniszterelnök az alapkamat csökkentését szorgalmazta

Orbán Viktor elmondta azt is: a kormánynak nincs árfolyamcélja, jelezte azonban: nem kellene agyalniuk a kormányzati kamattámogatásokon, ha a Varga Mihály vezette jegybank csökkentené az alapkamatot, mert akkor a vállalkozások a piacról is olcsó hitelhez jutnának. A kormányfő ugyanakkor méltatta a Magyar Nemzeti Bank elnökének óvatosságát és a forint stabilitása érdekében tett erőfeszítéseit.

Orbán Viktor nem szeretné a mostaninál szorosabban összekötni Magyarország sorsát az EU-val

Az euró bevezetésére vonatkozó kérdést a miniszterelnök úgy kommentálta: „Az én terítékemen biztos nem lesz.”

A kormányfő értékelése szerint ugyanis az EU jelenleg a dezintegráció szakaszában van, éppen most rázódik szét, ezért nem szeretné a mostaninál szorosabban összekötni Magyarország sorsát az unióval.

Az euró esetleges bevezetése pedig ezt szolgálná – mutatott rá Orbán Viktor, hangsúlyozva: ha nem lesznek radikális változások, akkor az EU csak egy múló fejezet marad az életünkben.

A kormány adócsökkentésre készül, mert a legjobb gazdaságpolitika az alacsony adó

Orbán Viktor az Economx nevű lap Money Talks podcastjának adott interjúban kiemelten szólt a kormányzati gazdaságélénkítő intézkedésekről, az adócsökkentés fontosságáról, illetve a repülőrajt későbbre tolódásáról is beszélt. A kormányfő leszögezte: az embereket elsősorban a saját otthon, a rendes bér és nyugdíj érdekli. A kormányfő kijelentette: azon múlik egy ország jövője, hogy az emberek akarnak-e dolgozni, és ha a kormány elveszi tőlük a pénzt, amiért megdolgoztak, akkor nem fognak dolgozni. Az embereket hagyni kell, sőt bátorítani kell abban, hogy teljesítményt nyújthassanak, ezzel ők is jól járnak, mert ők is jól akarnak élni, és az ország is jól jár – mondta, hangsúlyozva, hogy ezért az alacsony adó a legjobb gazdaságpolitika.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök az Economx Money Talks podcastnak adott interjú közben, Gáll Csongor műsorvezető társaságában (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)