Újabb youtubernél tartott házkutatást a rendőrség azt álhírbotránnyal összefüggésben

Juhász Péter és Káncz Csaba után újabb tartalomgyártónál, Váradi Paszkálnál tartott házkutatást a rendőrség – írja az Index . A Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársai adathordozókat foglaltak le, miután rágalmazás gyanújával indult nyomozás.

Újabb youtubernél jelentek meg a rendőrök: Juhász Péter és Káncz Csaba után ezúttal Váradi Paszkálnál tartott házkutatást a Nemzeti Nyomozó Iroda. Az RTL Híradó beszámolója szerint a nyomozás alapja „nagy nyilvánosság előtt, jelentős érdeksérelmet okozva elkövetett rágalmazás vétségének gyanúja”.

A hatóságok pénteken Váradi otthonában foglaltak le adathordozókat és telefont. A youtuber elmondása szerint a vizsgálat egy olyan interjújához kapcsolódik, amelyet Juhi Zsolt „bácsis” felvétele után készített. A videóban egy tíz évvel ezelőtt meggyilkolt prostituáltról esett szó, akit korábban kapcsolatba hoztak egy magas rangú kormánypárti politikussal. Váradi szerint az interjúban az áldozat apja konkrétan megnevezte ezt a személyt, és az anyag megjelenése után néhány nappal „valamilyen kormányzati szerv” korlátozta a videó elérhetőségét Magyarországon.

A nyomozás szála korábban Juhász Péternél és Káncz Csabánál is folytatódott

Nemrégiben Juhász Péternél is házkutatást tartottak, számítógépeit és telefonjait lefoglalták, majd tanúként hallgatták ki a budapesti Regionális Nyomozó Ügyészségen. A volt politikus podcastjében került elő először „Zsolti bácsi” neve, bár informátora nem a Szőlő utcai ügyről beszélt. Juhász panaszt tett a házkutatás ellen, és közölte, hogy a rendőrségnek elárulta informátora kilétét, így hamarosan kiderülhet, ki is az a „Zsolti bácsi”.

A történtek hatására vasárnap délutánra szolidaritási demonstrációt szerveztek a Kossuth térre. A „Elég a megfélemlítésből” elnevezésű tüntetést Puzsér Róbert hirdette meg, Juhász Péter melletti kiállásként. A felszólalók között volt Látó János – aki először beszélt „Zsolti bácsiról” Juhász felvételén –, továbbá Hadházy Ákos, Pankotai Lili és Radics Péter is.

Mindeközben Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője bírálta Juhász Pétert és támogatóit Szerinte a politikusoknak választ kell adniuk arra, miért nem tettek feljelentést, ha valóban rendelkeztek bizonyítékokkal egy pedofilügyben. Kocsis Máté egy határidőt is megadva felszólította Juhászékat, hogy „hozzák nyilvánosságra az összes bizonyítékot”, ellenkező esetben – mint fogalmazott – „maguk válnak pedofilmentegetővé”.

