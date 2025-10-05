Tüntetést tartottak az álhírbotrányban érintett Juhász Péter mellett

Budapesten vasárnap délután tüntetést tartottak. Az eredetileg más témában meghirdetett rendezvényt, a házkutatás miatt, Juhász Péter melletti kiállássá minősítették. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője gusztustalannak nevezte, hogy azok tartsanak előadást egy tervezett nyilvános rendezvényen, akik bizonyítékok nélkül vádolnak kormánytagokat súlyos bűncselekménnyel – hangzott el az M1 híradójában.

„Nekünk a politikából el kell magyaráznunk, hogy először is kik ezek. Ki kell hozni őket a napra.Látó Jánosnak nem csak a történetei hamisak, hanem a neve is. Valójában Lázok Jánosnak hívják” – ezt állította a fidesz frakcióvezetője egy bejegyzésben a közösségi oldalán. Kocsis Máté arra hívta fel a figyelmet, hogy ha az álhírek kitalálóinak bizonyítékuk és informálóik voltak egy súlyos pedofil ügyben, akkor kérdés, hogy miért nem tettek feljelentést.

„Látó János nem tett, amikor az állítólagos áldozatok elmesélték neki, pedig az egyetlen helyes viselkedés ez lett volna.De Juhász Péter sem tett, pedig hetek óta tényként állítja a történteket”

– fogalmazott Kocsis Máté.

Vasárnap a Juhász Péter videójában név és arc nélkül Zsolti bácsit emlegető Látó János is felszólalt azon a tüntetésen, amit Puzsér Róbert hívott össze a Kossuth térre. A tüntetést Juhász Péter melletti kiállásként hirdették meg. Puzsér Róbert azt mondta: szerinte a hatóságok jogtalanul tartottak házkutatást Juhász Péternél, és hallgatták meg tanúként.

„Nem a bűnt kellene üldözniük a nyilvánosság helyett? Tényleg nem zajlik ebben az országban egyetlen olyan nyomozás sem, ami jobban szolgálja a közérdeket a Juhász Péter ellen intézett megtorlásnál?”

– mondta Puzsér Róbert. Juhász Péter korábban panaszt tett a nála tartott házkutatás miatt az egyik videójában pedig ismét azt állította, hogy a pedofilokat felülről védik.

„Felülről védik azokat, akik kiszolgáltatják ezeket a lányokat, fiúkat közvetlenül”

– hangzott el Juhász Péter csatornáján.

Csakhogy egy korábban nyilvánosságra került hangfelvételen éppen a most a Juhász Péter melletti kiállásért tüntetést szervező Puzsér Róbert hallható, amint ő maga veszi védelmébe a pedofilokat. A baloldali aktivista azt mondja: „a pedofília önmagában hajlamként nem lehet bűn.” „A pedofília maga egy hajlam. Én úgy gondolom, hogy egy hajlam önmagában nem lehet bűn” – mondta Puzsér Róbert.

„Hogy vasárnap Juhász Péter tarston kiselőadást, az azért nagyon gusztustalan, mert éppen most kaptuk egy rágalmazáson rajta, ami mondjuk úgy, hogy büntetőtörvénykönyvbe ütközik. Ő volt, az, aki fölépítette a Szőlő utcai álhírbotrányt, ezt a rágalomhadjáratot”

– Kocsis Máté közösségi oldalán hangsúlyozta: „Juhász Péter hetek óta egy súlyos pedofil üggyel házal a nyilvánosságban, híresztel, bizonyítékokat emleget, de azokat nem mutatja be, feljelentést nem tesz. Ilyen esetben, ilyen bűncselekmények kapcsán a hatóságoknak kötelességük nyomozást indítani, bizonyítékokat beszerezni.”

„Hát ennyire pofátlan nem lehet egy társaság” – fogalmazott Kocsis Máté, aki leszögezte: „aki a bizonyítéka alapján nem tesz feljelentést, az pedofilmentegető. Aki bizonyíték nélkül állít ilyet, az álhírgyáros. Nincs több lehetőség.”