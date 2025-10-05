Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Ruszin-Szendi és a Tisza Párt is veszélyt jelent Magyarországra

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a Mandiner Hotel Lentulai vasárnapi adásában kemény szavakkal illette Ruszin-Szendi Romuluszt és a Tisza Pártot. A tárcavezető szerint a volt vezérkari főnök „veszélyes”, és a Tisza Párt is fenyegetést jelent Magyarországra nézve.

A tárcavezető kijelentette: „Ruszin-Szendi Romulusz veszélyes. Ruszin-Szendi Romulusz egyenlő a Tiszával. És ezért mondom, hogy a Tisza veszélyes a magyar emberek számára.” A miniszter elmondta, hogy nem szívesen beszél korábbi beosztottjáról. „Én ezt nem szívesen csinálom. Én elkezdtem a Ruszin-Szendi Romulusz úrral együtt dolgozni. Én örököltem őt. És eltöltöttünk hónapokat egy munkában, és én jó szándékkal álltam ehhez az egészhez” – fogalmazott.

Hozzátette, hogy a közös munka során „komoly szakmai kérdésekben voltak komoly vitáik”, és végül arra a következtetésre jutott, hogy Ruszin-Szendi Romulusz alkalmatlan a feladata ellátására.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint a volt vezérkari főnök politikusként is veszélyt jelent: „Ő hozott egy döntést, hogy politikus akar lenni. Politikusként egyébként szerintem veszélyes… egy ilyen karakterű ember, egy ilyen kardcsörtető, hiú, állandóan az erőszakból építkező ember – esetleg országirányító szerepet kap, hát az szerintem veszélyes a többségi magyar társadalomnak.”

„Magyarországra a Tisza veszélyes, és a Tiszán belül ő van. Katonát játszik és a katonák fejét fordítja el. Ez nemzetbiztonsági kockázat”

– fogalmazott Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

A miniszter bírálta a párt elnökét, Magyar Pétert is, akit „politikai influenszernek” nevezett. Mint mondta: „Ő nem tart ott, hogy politikusnak vagy ne adj’ Isten, államférfinek tekinthetné önmagát… Ez egy politikai influenszer, aki lájkokat gyűjt.”

A műsorban szó esett az orosz–ukrán háborúról is. Arra a kérdésre, hogy „ha nyer a Tisza, hullhat magyar katonák vére mások háborújáért?”, Szalay-Bobrovniczky így válaszolt: „Abszolút!”

Hozzátette: „Ezen dolgozik az Európai Unió, Brüsszel összes politikai befolyásolója, és ezek támogatják a Tisza- és a DK-nevű politikai formációkat Magyarországon… Ha esetleg sikerül, akkor szerintem komoly gond lesz.”

Kiemelt kép: Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter nyilatkozik a sajtónak az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlat látogató napján (Fotó: MTI/Katona Tibor)