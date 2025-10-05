Orbán Viktor a koppenhágai EU-csúcsról: Lassan többségben leszek, kár, hogy nem a színpadon, hanem csak a folyosón

Orbán Viktor miniszterelnök körlevelet írt, amelyben kifejtette, hogy „a Tisza Párt adóemelésre készül és sumákol”. A kormányfő a koppenhágai EU-csúcsról azt mondta, a háború ügyében „lassan többségben lesz”, bár „nem a színpadon, csak a folyosón”, és bejelentette: aláírásgyűjtést indítanak „Brüsszel háborús tervei ellen”.

„A Tisza Párt sunnyog. Adóemelésre készülnek, lebuktak, és most sumákolnak. A nemzeti konzultáció viszont alkalmas eszköz arra, hogy ezeket a kérdéseket a magyarok megvitassák. Nincs kibúvó, nincs sumákolás“ – idézi Orbán Viktor miniszterelnök körlevelét a HVG.

A kormányfő szerint egy újabb botrány alakult ki azzal, hogy a napokban megosztották a Tisza Párt alelnökének egyik nyolc hónappal ezelőtt elhangzott mondatát, miszerint nem kell minden kórháznak és iskolának fennmaradnia. „Hogy értsük: azok, akik bennünket folyton az oktatás és az egészségügy lezüllesztésével vádolnak, kormányra kerülve kórházakat és iskolákat akarnak bezárni” – fogalmazott Orbán Viktor. Ismert: a Tisza Párt pénteken tartott egészségügyi konferenciát, ahol többek között bejelentették az egészségügyi programjukat.

A koppenhágai uniós csúcsra is kitért a miniszterelnök, amelyen értékelése szerint a két fő téma Ukrajna és a háború volt. „Magam is meglepődtem: lassan többségben leszek. Kár, hogy nem a színpadon, hanem csak a folyosón” – fogalmazott.

Orbán Viktor szerint folyamatosan nemzeti egységet kell építeni a béke mellett, ezért aláírásgyűjtést indítanak „Brüsszel háborús tervei ellen”. A miniszterelnök a levelében arra is kitért, hogy rekordszinten állnak a magyarok megtakarításai. „Világszerte 8,7, Magyarországon pedig 14 százalékkal nőtt a pénzügyi vagyon 2024-ben” – közölte az Allianz friss Global Wealth Reportjára hivatkozva Orbán Viktor. A kormányfő arra is emlékeztetett, hogy ma szentelik föl és adják át a veszprémi érsekség székesegyházát – olvasható az Index szemléjében.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök napirend elõtt szólal fel az Országgyûlés õszi ülésszakának elsõ plenáris ülésén 2025. szeptember 22-én. (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)