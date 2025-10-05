Kiderült, kit jelöl Donald Trump új budapesti amerikai nagykövetnek

Donald Trump amerikai elnök Benjamin Landa New York-i üzletembert nevezte meg az Egyesült Államok következő budapesti nagykövetjelöltjeként. A jelölést már továbbították a washingtoni szenátus külügyi bizottságához, amely a végső megerősítésről dönt. A posztot jelenleg ideiglenes megbízással Robert Palladino diplomata tölti be.

Donald Trump amerikai elnök Benjamin Landát jelölte az Egyesült Államok új magyarországi nagykövetének. A kinevezési folyamat hivatalosan is elindult, miután a jelölést október 2-án továbbították az amerikai szenátus külügyi bizottságához. A testület meghallgatás után dönt a végső megerősítésről.

Benjamin Landa New Yorkban született és az Egyesült Államokban építette fel üzleti karrierjét, elsősorban az egészségügyi ellátórendszer területén.

A SentosaCare nevű cég társalapítójaként és vezérigazgatójaként idősgondozási hálózatot működtet, amely számos államban üzemeltet szociális és ápolási intézményeket. Landa a republikánus párthoz közel álló üzletember, aki az évek során aktívan részt vett különböző közösségi és karitatív programokban is – olvasható a Magyar Nemzet hasábjain.

Kiemelt kép: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j) és Donald Trump (b) találkozója a korábbi amerikai elnök New Jersey állambeli bedminsteri birtokán 2022. augusztus 2-án (MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)