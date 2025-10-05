Folyamatosan apad a Balaton, már sétálni lehet a mederben

A jelenlegi helyzet ugyan aggasztó, de messze van a negatív rekordtól. A legalacsonyabb vízszintet 2003. szeptember 1-jén mérték, akkor mindössze 23 centimétert mutatott a vízmérce.

A másik végletet 1879-ben jegyezték fel, amikor a Balaton 195 centiméteres vízállással ki is öntött a medréből.

A Siófoki Információk nevű Facebook-oldal szerint pénteken még 67 centiméter volt a vízállás, tehát a tó tovább apad. A száraz időjárás és a csapadékhiány miatt egyelőre nem látszik, mikor állhat meg a vízszint csökkenése.

Kilátszik a meder Balatonfenyvesen a szabadstrandnál az alacsony vízállás miatt 2025. október 4-én (Fotó: MTI/Varga György)

Kiemelt kép: MTI/Varga György