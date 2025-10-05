Budapesten tartott rendezvényt a DK, bemutatkoztak a párt képviselő-jelöltjei

„Magyarország jövője nem a félelemben, hanem a bátorságban fog megszületni” – jelentette ki a Demokratikus Koalíció elnöke a párt vasárnapi, budapesti rendezvényén, ahol bemutatták azt a 106 politikust, akiket a DK képviselőjelöltként készül elindítani a jövő évi választáson.

Dobrev Klára programját bemutatva, elsőként a jogállamiság kérdéséről beszélt. Egyúttal vállalta, hogy ha kormányra kerülnek, akkor egy új, „demokratikus alkotmányt” készítenek.

A gazdasági kérdéseket elemezve közölte, ragaszkodni fognak az európai minimálbér bevezetéséhez, illetve a minimálbér adómentessé tételéhez. Ezzel párhuzamosan azt javasolják, hogy a 2 és fél millió forintnál magasabb fizetések adóztatásakor „fogjon vastagabban a ceruza”– közölte.

„A baloldal teljesen más alapokra akarja helyezni az energiapolitikát, ezért a DK alapvetően a megújuló energiákat támogatná – mutatott rá. A párt arra is készül, hogy a kormányváltás után újraindítja és kiterjeszti a panelprogramot”

– jelentette be.

A DK elnökének ígérete szerint pártja a megígérte megőrizné a 13. havi nyugdíjat, az idősek ingyenes utazását, illetve a nyugdíjkorrekciós programot. Emellett a 150 ezer forint alatti nyugellátásban részesülőknek ötven, a 250 ezer forint alatti nyugdíjat kapóknak pedig átlagosan 25 százalékos emelést helyezett kilátásba. Hangsúlyozta, hogy visszaállítanák a nyugdíjak vegyes indexálását is.

Az állam az embereket védje és ne a bankokat – szólított fel a pártelnök. Hozzátette, azt akarják, hogy ha valaki elveszíti a munkáját, megbetegszik vagy családi tragédia éri, akkor ne az legyen a válasz, hogy a pénzintézet elárverezi a házát, a végrehajtó elviszi a fizetését. Azt is megjegyezte, hogy igazságot kell szolgáltatni a devizahiteleseknek.

Megismételte azt a többször is hangoztatott álláspontjukat, hogy a DK elvenné a határon túli magyarok szavazati jogát.

A pártelnök bejelentette, hogy új víztározókat és csatornákat építenének, hogy az aszályok és az árvizek ne pusztítsák el mezőgazdaságot, de meg lehessen tartani a vizet a tájban. Közölte, hogy felülvizsgálnák a földtörvényt, eltörölnék a kötelező kamarai „sarcot”, és minden gazdálkodónak biztosítanák a hosszú távú földhasználatot. Külön beszélt róla, hogy kiemelten támogatnák a fiatal gazdákat.

Dobrev Klára megígérte, hogy megerősítenék a gyermekvédelem rendszerét, több forrást adnának a gyermekvédelmi szolgálatoknak, visszaadnák a védőnői hálózatot az önkormányzatoknak, és megerősítenék a korai beavatkozást. A DK garantálná, hogy a nők szabadon dönthessenek a gyermekvállalásról – mondta.

Éppen ezért megszüntetnék az abortuszt megnehezítő törvényt és könnyítenék a fogamzásgátláshoz való hozzáférést.

Kapcsolódó tartalom Dobrev Klára már a magyar állam összeomlását vizionálja A Demokratikus Koalíció elnöke ismertette a választási programját is.

Ugyanakkor eltörölnék a lombikkezelések várólistáját és megszüntetnék a kezelések felső határát – tette hozzá. Kiemelte, hogy mindezek mellett ratifikálnák az Isztambuli Egyezményt, és családon belüli erőszak esetén bevezetnék az automatikus távoltartást.

Arról a tervükről is beszélt, hogy ha kormányra kerülnének, akkor évente legalább tízezer új önkormányzati bérlakást építenének, amiknek minimum a fele szociális bérlakás lenne, miközben felújítanák a már meglévő önkormányzati lakásokat is.

„Itt vagyunk és készen állunk, nem félünk a munkától, nem félünk a hatalmaskodóktól és nem félünk a felelősségtől sem. Mi nem új zászlót tűzünk a régi várra, mi lebontjuk a várat, amit Orbán Viktor épített” – jelentette ki. A feladat világos, le kell bontani a NER-t, vissza kell adni az államot a polgároknak, és meg kell védeni az ország pénzét, intézményeit és méltóságát – foglalta össze gondolatait a DK elnöke.

Molnár Csaba, a DK ügyvezető alelnöke a gyermekek ellen elkövetett bűncselekményekről beszélt. A kormányt és a kormánypártokat hosszan bíráló EP-képviselő az ország nevében bocsánatot kért az áldozatoktól, mert „ez közös szégyenünk, Magyarország közös szégyene, hogy nem volt képes megvédeni benneteket”. Akkor lesz csak vége ennek a rettenetnek, ennek a gyalázatnak, ha vége lesz ennek a rendszernek is – szögezte le.

A Demokratikus Koalíció egyéni országgyűlési képviselőjelöltjei a 2026-os választásra:

Arató Gergely, országgyűlési képviselő – Budapest 7.

Auth István, vállalkozó – Baranya 1.

Bacsikné Szigeti Gabriella, tanár – Szabolcs-Szatmár Bereg 1.

Bakai-Nagy Zita, önkormányzati képviselő – Somogy megye 4.

Bakk István, üzletvezető – Veszprém megye 3.

Balla Péter, a párt szakértője – Heves megye 1.

Bányai Amir Attila, önkormányzati képviselő – Budapest 16.

Barkóczi Balázs, országgyűlési képviselő – Budapest 13.

Bodó László, önkormányzati képviselő – Zala megye 3.

Csák Árpád, volt határőr – Borsod-Abaúj-Zemplén 3.

Csefkó Balázs, volt rádiós újságíró – Hajdú-Bihar 5.

Csige Tamás, Hajdúdorog volt polgármestere – Hajdú-Bihar 6.

Deák Gábor, mérnök – Vas megye 2.

Dénes István, lakásszövetkezeti elnök – Baranya megye 2.

Dobos Erzsébet, volt könyvelő – Tolna megye 3.

Domokos Zsuzsanna, dolgozott többek között gyári munkásként – Szabolcs-Szatmár-Bereg 5.

Borbély Anett, jogász, a DK frakció szakmai vezetője – Szabolcs-Szatmár-Bereg 4.

Fülöp Zoltán, jogász – Békés 1.

Karsai Zsuzsa, volt bíró – Pest 6.

Komáromi Zoltán, országgyűlési képviselő – Budapest 6.

Mokrai Mihály – Borsod-Abaúj-Zemplén 1.

Molnár Péter, a DK frakció szakértője – Somogy 1.

Farkas Kálmán – Szabolcs-Szatmár-Bereg 6.

Fizel József, őstermelő – Komárom-Esztergom 2.

Földi Judit, országgyűlési képviselő – Fejér 1.

Gergely Róbert, középvezető a vagyonvédelemben – Békés 2.

Godó Beatrix, önkormányzati képviselő – Nógrád 1.

Gréczy Zsolt, országgyűlési képviselő – Budapest 3.

Gulyás Norbert, villamoshálózat-szerelő specialista – Nógrád 2.

Gy. Németh Erzsébet, országgyűlési képviselő – Budapest 15.

Gyarmati Mihály – Szabolcs-Szatmár-Bereg 2.

Gyekiczki Márton, önkormányzati képviselő – Pest 1.

Hanek Gábor, önkormányzati képviselő – Pest megye 8.

Hausel Imre, szőlőtermesztő – Borsod-Abaúj-Zemplén 5.

Hegedűs Márk – Békés 4.

Hegyesi Beáta, tanár – Budapest 4.

Herfort Marietta, önkormányzati képviselő – Budapest 1.

Hrabovszki László, közösségszervező – Veszprém 1.

Jószai Teodóra, önkormányzati képviselő – Pest 9.

Juhász Béla, Sződliget polgármestere – Pest 11.

Kálmán Olga, országgyűlési képviselő – Pest megye 4.

Keller László – Pest megye 2.

Kertész Éva, megyei közgyűlési képviselő – Fejér megye 3.

Keszthelyi Dorottya, fővárosi képviselő – Budapest 5.

Kocsis Éva, önkormányzati képviselő – Pest megye 10.

Kocsis-Cake Olivio, volt országgyűlési képviselő, korábban a Párbeszédben politizált, jelenleg alpolgármester a VI. kerületben – Budapest 14.

Kókai Katalin, „egyszerű, dolgos ember” – Bács-Kiskun 3.

Kökény Gábor Kálmán, agrármérnök – Pest 14.

Komáromszky Attila, vállalkozó – Győr-Moson-Sopron 1.

Kopping Rita – Bács-Kiskun 1.

Liszkai Erzsébet, egykori adótanácsadó – Zala 2.

Ludván Zsolt László, vállalkozó – Vas 3.

Magdics Máté, megyei közgyűlési képviselő – Pest 13.

Magdics Mónika, önkormányzati képviselő – Pest megye 12.

Majoros László Ferenc – Borsod-Abaúj-Zemplén 2.

Mészáros Dávid, megyei közgyűlési képviselő – Jász-Nagykun-Szolnok 1.

Mezei Zsolt, volt dunaújvárosi alpolgármester – Fejér 5.

Molnár Bálint, egyetemi hallgató – Veszprém 4.

Molnár Gábor, tanár – Békés 3.

Molnár Gyula, az MSZP volt elnöke – Budapest 10.

Mucsi Tamás, önkormányzati képviselő – Csongrád-Csanád 4.

Nagy Béla – Csongrád-Csanád 1.

Nagy Richárd György, önkormányzati képviselő – Budapest 11.

Nagy Szabolcs, Dobrev Klára kabinetfőnöke – Bács-Kiskun 5.

Nagy Tibor Balázs, tanár – Heves 3.

Nemes Gábor, önkormányzati képviselő – Pest 7.

Németh Helga, önkormányzati képviselő – Somogy 3.

Nyitrai-Csabay Liza Csilla – Győr-Moson Sopron 5.

Óhidy István Károly – Csongrád-Csanád 2.

Orbán Adrien – Győr-Moson-Sopron 2.

Paál Géza – Veszprém 2.

Páger Ferenc, Versend polgármestere – Baranya 3.

Papp Zoltán, a Vasutasok Szakszervezetének volt elnöke – Zala 1.

Pardi-Oláh Roberta, nyelvoktató, kutató – Jász-Nagykun-Szolnok 3.

Péterfalviné Kalmár Piroska, gyógypedagógus – Tolna 1.

Remes Gábor, tanár – Somogy 2.

Rónai Sándor, országgyűlési képviselő – Pest 5.

Salkovics Róbert, gyógyszeripari művezető – Komárom-Esztergom 3.

Sarkadi Pál – Bács-Kiskun 4.

Sárosy Zoltán, önkormányzati képviselő – Szabolcs-Szatmár-Bereg 3.

Sermer Ádám, a Magyar Liberális Párt volt ügyvivője – Borsod-Abaúj-Zemplén 7.

Simon Anita – Bács-Kiskun 2.

Simon Zoltán, tanár – Győr-Moson-Sopron 4.

Strasszer József, a DK alapító tagja – Fejér 2.

Szabó Zoltán, tanár – Győr-Moson-Sopron 3.

Szabó Zsolt, Dunaújváros alpolgármestere – Fejér 4.

Szarkándiné Jerszi Katalin, szociálpedagógus – Baranya 4.

Szegedi János Attila, megyei közgyűlési képviselő – Jász-Nagykun-Szolnok 4.

Székely Dániel, megyei közgyűlési képviselő – Bács-Kiskun 6.

Szörényi Károly, megyei közgyűlési képviselő – Hajdú-Bihar 3.

Takács László, önkormányzati képviselő – Tolna 2.

Ternyák András, Kispest alpolgármestere – Budapest 8.

Tonzor Péter, önkormányzati képviselő – Hajdú-Bihar 4.

Urbán Imre, a Guri Sörfőzde alapítója – Jász-Nagykun-Szolnok 2.

Vadai Ágnes, országgyűlési képviselő – Komárom-Esztergom 1.

Vadai Attila, korábban a közigazgatásban dolgozott, a DK tanácsadója – Budapest 9.

Varga Ferenc, országgyűlési képviselő, megfordult a Jobbik frakciójában is – Csongrád-Csanád 3.

Varga Gergő – Borsod-Abaúj-Zemplén 4.

Varga János, megyei közgyűlési képviselő – Heves 2.

Varga Zoltán, országgyűlési képviselő – Hajdú-Bihar 1.

Varju László, országgyűlési képviselő – Budapest 12.

Vasvári Péter Lajos, informatikai szakember – Pest 3.

Vaszkó Imre, vállalkozó – Hajdú-Bihar 2.

Wiedermann Attila – Borsod-Abaúj-Zemplén 6.

Ugyan a listán nem szerepel a neve, de Szombathelyen a függetlenként induló Czeglédy Csaba ügyvédet is támogatja a Demokratikus Koalíció.

Kiemelt kép: Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke beszédet mond a párt politikai évadnyitó rendezvényén a budapesti La Vida Duna Rendezvényházban 2025. szeptember 6-án (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)