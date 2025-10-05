Műsorújság
Budapesten tartott rendezvényt a DK, bemutatkoztak a párt képviselő-jelöltjei

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.10.05. 17:27

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
„Magyarország jövője nem a félelemben, hanem a bátorságban fog megszületni” – jelentette ki a Demokratikus Koalíció elnöke a párt vasárnapi, budapesti rendezvényén, ahol bemutatták azt a 106 politikust, akiket a DK képviselőjelöltként készül elindítani a jövő évi választáson.

Dobrev Klára programját bemutatva, elsőként a jogállamiság kérdéséről beszélt. Egyúttal vállalta, hogy ha kormányra kerülnek, akkor egy új, „demokratikus alkotmányt” készítenek.

A gazdasági kérdéseket elemezve közölte, ragaszkodni fognak az európai minimálbér bevezetéséhez, illetve a minimálbér adómentessé tételéhez. Ezzel párhuzamosan azt javasolják, hogy a 2 és fél millió forintnál magasabb fizetések adóztatásakor „fogjon vastagabban a ceruza”– közölte.

„A baloldal teljesen más alapokra akarja helyezni az energiapolitikát, ezért a DK alapvetően a megújuló energiákat támogatná – mutatott rá. A párt arra is készül, hogy a kormányváltás után újraindítja és kiterjeszti a panelprogramot”

– jelentette be.

A DK elnökének ígérete szerint pártja a megígérte megőrizné a 13. havi nyugdíjat, az idősek ingyenes utazását, illetve a nyugdíjkorrekciós programot. Emellett a 150 ezer forint alatti nyugellátásban részesülőknek ötven, a 250 ezer forint alatti nyugdíjat kapóknak pedig átlagosan 25 százalékos emelést helyezett kilátásba. Hangsúlyozta, hogy visszaállítanák a nyugdíjak vegyes indexálását is.

Az állam az embereket védje és ne a bankokat – szólított fel a pártelnök. Hozzátette, azt akarják, hogy ha valaki elveszíti a munkáját, megbetegszik vagy családi tragédia éri, akkor ne az legyen a válasz, hogy a pénzintézet elárverezi a házát, a végrehajtó elviszi a fizetését. Azt is megjegyezte, hogy igazságot kell szolgáltatni a devizahiteleseknek.

Megismételte azt a többször is hangoztatott álláspontjukat, hogy a DK elvenné a határon túli magyarok szavazati jogát.

A pártelnök bejelentette, hogy új víztározókat és csatornákat építenének, hogy az aszályok és az árvizek ne pusztítsák el mezőgazdaságot, de meg lehessen tartani a vizet a tájban. Közölte, hogy felülvizsgálnák a földtörvényt, eltörölnék a kötelező kamarai „sarcot”, és minden gazdálkodónak biztosítanák a hosszú távú földhasználatot. Külön beszélt róla, hogy kiemelten támogatnák a fiatal gazdákat.

Dobrev Klára megígérte, hogy megerősítenék a gyermekvédelem rendszerét, több forrást adnának a gyermekvédelmi szolgálatoknak, visszaadnák a védőnői hálózatot az önkormányzatoknak, és megerősítenék a korai beavatkozást. A DK garantálná, hogy a nők szabadon dönthessenek a gyermekvállalásról – mondta.

Éppen ezért megszüntetnék az abortuszt megnehezítő törvényt és könnyítenék a fogamzásgátláshoz való hozzáférést.

Ugyanakkor eltörölnék a lombikkezelések várólistáját és megszüntetnék a kezelések felső határát – tette hozzá. Kiemelte, hogy mindezek mellett ratifikálnák az Isztambuli Egyezményt, és családon belüli erőszak esetén bevezetnék az automatikus távoltartást.

Arról a tervükről is beszélt, hogy ha kormányra kerülnének, akkor évente legalább tízezer új önkormányzati bérlakást építenének, amiknek minimum a fele szociális bérlakás lenne, miközben felújítanák a már meglévő önkormányzati lakásokat is.

„Itt vagyunk és készen állunk, nem félünk a munkától, nem félünk a hatalmaskodóktól és nem félünk a felelősségtől sem. Mi nem új zászlót tűzünk a régi várra, mi lebontjuk a várat, amit Orbán Viktor épített” – jelentette ki. A feladat világos, le kell bontani a NER-t, vissza kell adni az államot a polgároknak, és meg kell védeni az ország pénzét, intézményeit és méltóságát – foglalta össze gondolatait a DK elnöke.

Molnár Csaba, a DK ügyvezető alelnöke a gyermekek ellen elkövetett bűncselekményekről beszélt. A kormányt és a kormánypártokat hosszan bíráló EP-képviselő az ország nevében bocsánatot kért az áldozatoktól, mert „ez közös szégyenünk, Magyarország közös szégyene, hogy nem volt képes megvédeni benneteket”. Akkor lesz csak vége ennek a rettenetnek, ennek a gyalázatnak, ha vége lesz ennek a rendszernek is – szögezte le.

A Demokratikus Koalíció egyéni országgyűlési képviselőjelöltjei a 2026-os választásra:

  • Arató Gergely, országgyűlési képviselő – Budapest 7.
  • Auth István, vállalkozó – Baranya 1.
  • Bacsikné Szigeti Gabriella, tanár – Szabolcs-Szatmár Bereg 1.
  • Bakai-Nagy Zita, önkormányzati képviselő – Somogy megye 4.
  • Bakk István, üzletvezető – Veszprém megye 3.
  • Balla Péter, a párt szakértője – Heves megye 1.
  • Bányai Amir Attila, önkormányzati képviselő – Budapest 16.
  • Barkóczi Balázs, országgyűlési képviselő – Budapest 13.
  • Bodó László, önkormányzati képviselő – Zala megye 3.
  • Csák Árpád, volt határőr – Borsod-Abaúj-Zemplén 3.
  • Csefkó Balázs, volt rádiós újságíró – Hajdú-Bihar 5.
  • Csige Tamás, Hajdúdorog volt polgármestere – Hajdú-Bihar 6.
  • Deák Gábor, mérnök – Vas megye 2.
  • Dénes István, lakásszövetkezeti elnök – Baranya megye 2.
  • Dobos Erzsébet, volt könyvelő – Tolna megye 3.
  • Domokos Zsuzsanna, dolgozott többek között gyári munkásként – Szabolcs-Szatmár-Bereg 5.
  • Borbély Anett, jogász, a DK frakció szakmai vezetője – Szabolcs-Szatmár-Bereg 4.
  • Fülöp Zoltán, jogász – Békés 1.
  • Karsai Zsuzsa, volt bíró – Pest 6.
  • Komáromi Zoltán, országgyűlési képviselő – Budapest 6.
  • Mokrai Mihály – Borsod-Abaúj-Zemplén 1.
  • Molnár Péter, a DK frakció szakértője – Somogy 1.
  • Farkas Kálmán – Szabolcs-Szatmár-Bereg 6.
  • Fizel József, őstermelő – Komárom-Esztergom 2.
  • Földi Judit, országgyűlési képviselő – Fejér 1.
  • Gergely Róbert, középvezető a vagyonvédelemben – Békés 2.
  • Godó Beatrix, önkormányzati képviselő – Nógrád 1.
  • Gréczy Zsolt, országgyűlési képviselő – Budapest 3.
  • Gulyás Norbert, villamoshálózat-szerelő specialista – Nógrád 2.
  • Gy. Németh Erzsébet, országgyűlési képviselő – Budapest 15.
  • Gyarmati Mihály – Szabolcs-Szatmár-Bereg 2.
  • Gyekiczki Márton, önkormányzati képviselő – Pest 1.
  • Hanek Gábor, önkormányzati képviselő – Pest megye 8.
  • Hausel Imre, szőlőtermesztő – Borsod-Abaúj-Zemplén 5.
  • Hegedűs Márk – Békés 4.
  • Hegyesi Beáta, tanár – Budapest 4.
  • Herfort Marietta, önkormányzati képviselő – Budapest 1.
  • Hrabovszki László, közösségszervező – Veszprém 1.
  • Jószai Teodóra, önkormányzati képviselő – Pest 9.
  • Juhász Béla, Sződliget polgármestere – Pest 11.
  • Kálmán Olga, országgyűlési képviselő – Pest megye 4.
  • Keller László – Pest megye 2.
  • Kertész Éva, megyei közgyűlési képviselő – Fejér megye 3.
  • Keszthelyi Dorottya, fővárosi képviselő – Budapest 5.
  • Kocsis Éva, önkormányzati képviselő – Pest megye 10.
  • Kocsis-Cake Olivio, volt országgyűlési képviselő, korábban a Párbeszédben politizált, jelenleg alpolgármester a VI. kerületben – Budapest 14.
  • Kókai Katalin, „egyszerű, dolgos ember” – Bács-Kiskun 3.
  • Kökény Gábor Kálmán, agrármérnök – Pest 14.
  • Komáromszky Attila, vállalkozó – Győr-Moson-Sopron 1.
  • Kopping Rita – Bács-Kiskun 1.
  • Liszkai Erzsébet, egykori adótanácsadó – Zala 2.
  • Ludván Zsolt László, vállalkozó – Vas 3.
  • Magdics Máté, megyei közgyűlési képviselő – Pest 13.
  • Magdics Mónika, önkormányzati képviselő – Pest megye 12.
  • Majoros László Ferenc – Borsod-Abaúj-Zemplén 2.
  • Mészáros Dávid, megyei közgyűlési képviselő – Jász-Nagykun-Szolnok 1.
  • Mezei Zsolt, volt dunaújvárosi alpolgármester – Fejér 5.
  • Molnár Bálint, egyetemi hallgató – Veszprém 4.
  • Molnár Gábor, tanár – Békés 3.
  • Molnár Gyula, az MSZP volt elnöke – Budapest 10.
  • Mucsi Tamás, önkormányzati képviselő – Csongrád-Csanád 4.
  • Nagy Béla – Csongrád-Csanád 1.
  • Nagy Richárd György, önkormányzati képviselő – Budapest 11.
  • Nagy Szabolcs, Dobrev Klára kabinetfőnöke – Bács-Kiskun 5.
  • Nagy Tibor Balázs, tanár – Heves 3.
  • Nemes Gábor, önkormányzati képviselő – Pest 7.
  • Németh Helga, önkormányzati képviselő – Somogy 3.
  • Nyitrai-Csabay Liza Csilla – Győr-Moson Sopron 5.
  • Óhidy István Károly – Csongrád-Csanád 2.
  • Orbán Adrien – Győr-Moson-Sopron 2.
  • Paál Géza – Veszprém 2.
  • Páger Ferenc, Versend polgármestere – Baranya 3.
  • Papp Zoltán, a Vasutasok Szakszervezetének volt elnöke – Zala 1.
  • Pardi-Oláh Roberta, nyelvoktató, kutató – Jász-Nagykun-Szolnok 3.
  • Péterfalviné Kalmár Piroska, gyógypedagógus – Tolna 1.
  • Remes Gábor, tanár – Somogy 2.
  • Rónai Sándor, országgyűlési képviselő – Pest 5.
  • Salkovics Róbert, gyógyszeripari művezető – Komárom-Esztergom 3.
  • Sarkadi Pál – Bács-Kiskun 4.
  • Sárosy Zoltán, önkormányzati képviselő – Szabolcs-Szatmár-Bereg 3.
  • Sermer Ádám, a Magyar Liberális Párt volt ügyvivője – Borsod-Abaúj-Zemplén 7.
  • Simon Anita – Bács-Kiskun 2.
  • Simon Zoltán, tanár – Győr-Moson-Sopron 4.
  • Strasszer József, a DK alapító tagja – Fejér 2.
  • Szabó Zoltán, tanár – Győr-Moson-Sopron 3.
  • Szabó Zsolt, Dunaújváros alpolgármestere – Fejér 4.
  • Szarkándiné Jerszi Katalin, szociálpedagógus – Baranya 4.
  • Szegedi János Attila, megyei közgyűlési képviselő – Jász-Nagykun-Szolnok 4.
  • Székely Dániel, megyei közgyűlési képviselő – Bács-Kiskun 6.
  • Szörényi Károly, megyei közgyűlési képviselő – Hajdú-Bihar 3.
  • Takács László, önkormányzati képviselő – Tolna 2.
  • Ternyák András, Kispest alpolgármestere – Budapest 8.
  • Tonzor Péter, önkormányzati képviselő – Hajdú-Bihar 4.
  • Urbán Imre, a Guri Sörfőzde alapítója – Jász-Nagykun-Szolnok 2.
  • Vadai Ágnes, országgyűlési képviselő – Komárom-Esztergom 1.
  • Vadai Attila, korábban a közigazgatásban dolgozott, a DK tanácsadója – Budapest 9.
  • Varga Ferenc, országgyűlési képviselő, megfordult a Jobbik frakciójában is – Csongrád-Csanád 3.
  • Varga Gergő – Borsod-Abaúj-Zemplén 4.
  • Varga János, megyei közgyűlési képviselő – Heves 2.
  • Varga Zoltán, országgyűlési képviselő – Hajdú-Bihar 1.
  • Varju László, országgyűlési képviselő – Budapest 12.
  • Vasvári Péter Lajos, informatikai szakember – Pest 3.
  • Vaszkó Imre, vállalkozó – Hajdú-Bihar 2.
  • Wiedermann Attila – Borsod-Abaúj-Zemplén 6.

Ugyan a listán nem szerepel a neve, de Szombathelyen a függetlenként induló Czeglédy Csaba ügyvédet is támogatja a Demokratikus Koalíció.

 

Kiemelt kép: Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke beszédet mond a párt politikai évadnyitó rendezvényén a budapesti La Vida Duna Rendezvényházban 2025. szeptember 6-án (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Dobrev KláraGyurcsány Ferenc Demokratikus Koalíció

