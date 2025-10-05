Műsorújság
HU
EN
RO
#Röszke 10 #FIX 3% lakáshitel #Harcosok klubja #orosz–ukrán háború

Borongós, néhol esővel tarkított vasárnap vár ránk

lead_image
Szerző: hirado.hu
2025.10.05. 06:39

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
Döntően erősen felhős vagy borult idő várható, majd kora estétől kezd el északnyugat felől csökkenni a felhőzet.

Délelőtt főként a keleti és délnyugati tájakon, majd a nap második felében inkább a déli megyékben fordulhat elő eső, záporeső. Általában kisebb mennyiség valószínű, de kiemelten délnyugaton számottevő mennyiség eshet. Az északnyugati, nyugati szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik, viszont a Tiszántúlon gyenge, délies irányú maradhat a légmozgás – írja a HungaroMet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 10 és 15 fok között várható, de a tartósabban csapadékos keleti és délnyugati határvidéken ennél kissé hűvösebb maradhat az idő.

Késő estére 6 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet. Északnyugat felől tovább csökken a felhőzet, a középső országrészben hajnalra ki is derülhet az ég. Északkeleten ugyanakkor köd, rétegfelhőzet képződhet a reggeli órákra. Délen, délkeleten még előfordulhat kisebb eső, majd az éjszaka második felére ott is megszűnik a csapadék. Általában északnyugati, nyugati szél lesz a jellemző, melyet néhol élénk, erős lökések kísérhetnek, az északkeleti harmadban viszont gyenge, változó irányú légmozgás valószínű. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 4 és 9 fok között alakul, de a kevésbé felhős, szélvédett északkeleti és délnyugati tájakon fagypont közelébe is süllyedhet a hőmérő higanyszála.

A kiemelt kép illusztráció. 

időjárásIdőjárás-jelentés Magyarország

Ajánljuk még

 