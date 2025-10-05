Borongós, néhol esővel tarkított vasárnap vár ránk

Döntően erősen felhős vagy borult idő várható, majd kora estétől kezd el északnyugat felől csökkenni a felhőzet.

Délelőtt főként a keleti és délnyugati tájakon, majd a nap második felében inkább a déli megyékben fordulhat elő eső, záporeső. Általában kisebb mennyiség valószínű, de kiemelten délnyugaton számottevő mennyiség eshet. Az északnyugati, nyugati szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik, viszont a Tiszántúlon gyenge, délies irányú maradhat a légmozgás – írja a HungaroMet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 10 és 15 fok között várható, de a tartósabban csapadékos keleti és délnyugati határvidéken ennél kissé hűvösebb maradhat az idő.

Késő estére 6 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet. Északnyugat felől tovább csökken a felhőzet, a középső országrészben hajnalra ki is derülhet az ég. Északkeleten ugyanakkor köd, rétegfelhőzet képződhet a reggeli órákra. Délen, délkeleten még előfordulhat kisebb eső, majd az éjszaka második felére ott is megszűnik a csapadék. Általában északnyugati, nyugati szél lesz a jellemző, melyet néhol élénk, erős lökések kísérhetnek, az északkeleti harmadban viszont gyenge, változó irányú légmozgás valószínű. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 4 és 9 fok között alakul, de a kevésbé felhős, szélvédett északkeleti és délnyugati tájakon fagypont közelébe is süllyedhet a hőmérő higanyszála.

