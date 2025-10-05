Az egyház- és keresztényellenes erőket nem szabad félvállról venni – jelentette ki Orbán Viktor a Szent Mihály Főszékesegyház újraszentelésekor

Orbán Viktor kiemelte: Veszprémben nem pusztán egy épületet szenteltek újjá, „hanem saját múltunk, történelmünk alapkövéhez térünk vissza”. „A Szent Mihály Főszékesegyház falaiban a mai napig ott vannak a Boldog Gizella alapította székesegyház építőkövei” – mutatott rá a kormányfő.

„Az egyház- és keresztényellenes erőket nem szabad félvállról venni” – fogalmazott a miniszterelnök az ünnepségen.

A kormányfő azt is mondta: „az egyházaink ellen agitáló félbolondok, a mai erőszakos Lenin-fiúk, a papokkal üvöltöző felheccelt bolsevik szabadcsapatok” ismét feltünedeztek a magyar politikában. Időben ki kell állnunk ellenük, és magunk mellett – tette hozzá.

A kormányfő hangsúlyozta: nem adnak egy négyzetcentiméternyi teret sem a keresztény közösségek zaklatásának és üldözésének Magyarországon, helyette folytatják a templom- és nemzetépítő munkát.

