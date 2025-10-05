Műsorújság
Az egyház- és keresztényellenes erőket nem szabad félvállról venni – jelentette ki Orbán Viktor a Szent Mihály Főszékesegyház újraszentelésekor

2025.10.05. 19:42

Magyarország története és a kereszténység fénysugara nem két külön szál, hanem „egyazon szövet fonalai” – jelentette ki a miniszterelnök vasárnap Veszprémben, a Szent Mihály Főszékesegyház újraszentelése alkalmából rendezett ünnepségen.

Orbán Viktor kiemelte: Veszprémben nem pusztán egy épületet szenteltek újjá, „hanem saját múltunk, történelmünk alapkövéhez térünk vissza”. A Szent Mihály Főszékesegyház falaiban a mai napig ott vannak a Boldog Gizella alapította székesegyház építőkövei” – mutatott rá a kormányfő.

Az egyház- és keresztényellenes erőket nem szabad félvállról venni” – fogalmazott a miniszterelnök az ünnepségen.

A kormányfő azt is mondta: „az egyházaink ellen agitáló félbolondok, a mai erőszakos Lenin-fiúk, a papokkal üvöltöző felheccelt bolsevik szabadcsapatok” ismét feltünedeztek a magyar politikában. Időben ki kell állnunk ellenük, és magunk mellett – tette hozzá.

A kormányfő hangsúlyozta: nem adnak egy négyzetcentiméternyi teret sem a keresztény közösségek zaklatásának és üldözésének Magyarországon, helyette folytatják a templom- és nemzetépítő munkát.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnököt fogadják Veszprémben, a Szent Mihály Főszékesegyház újraszentelése alkalmából rendezett ünnepség előtt 2025. október 5-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán)

