Az államtitkár bejelentette, hamarosan indul az 50 milliárd forintos támogatás az energiatárolók kiépítéséhez

Hamarosan ötvenmilliárd forintos támogatás indul energiatárolók kiépítéséhez, ami plusz lehetőség a vállalkozásoknak a fix 3 százalékos hitel mellé – közölte Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium (EM) államtitkára.

Czepek Gábor úgy fogalmazott: józan ésszel könnyen belátható, ha valóban zöldíteni akarjuk az energiaellátást, a napelemek mellett a tárolás is kulcsfontosságú.

„Ami a napenergiát illeti, már világbajnokok vagyunk. Most az akkuk terén kell előrelépnünk” – írta, hozzátéve, hamarosan elindul a vállalkozásoknak szóló, összesen ötvenmilliárd forintos pályázat a Jedlik Ányos program keretében.

Kisebb és nagyobb volumenű energiatárolási beruházásokat is segítenek, 10 milliótól 1 milliárd forintig lesz elérhető a támogatás – ismertette.

„Dolgozzunk együtt azért, hogy 2030-ra önellátóak legyünk villamos energiában. Ennek feltétele a tárolás. Hajrá, magyar vállalkozások!” – írta az államtitkár.

Kiemelt kép: Czepek Gábor (MTI Fotó: Kovács Tamás)