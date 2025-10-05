Műsorújság
HU
EN
RO
#Röszke 10 #FIX 3% lakáshitel #Harcosok klubja #orosz–ukrán háború

Az államtitkár bejelentette, hamarosan indul az 50 milliárd forintos támogatás az energiatárolók kiépítéséhez

lead_image
Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.10.05. 18:39

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
Hamarosan ötvenmilliárd forintos támogatás indul energiatárolók kiépítéséhez, ami plusz lehetőség a vállalkozásoknak a fix 3 százalékos hitel mellé – közölte Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium (EM) államtitkára.

Czepek Gábor úgy fogalmazott: józan ésszel könnyen belátható, ha valóban zöldíteni akarjuk az energiaellátást, a napelemek mellett a tárolás is kulcsfontosságú.

Ami a napenergiát illeti, már világbajnokok vagyunk. Most az akkuk terén kell előrelépnünk” – írta, hozzátéve, hamarosan elindul a vállalkozásoknak szóló, összesen ötvenmilliárd forintos pályázat a Jedlik Ányos program keretében.

Kisebb és nagyobb volumenű energiatárolási beruházásokat is segítenek, 10 milliótól 1 milliárd forintig lesz elérhető a támogatás – ismertette.

Dolgozzunk együtt azért, hogy 2030-ra önellátóak legyünk villamos energiában. Ennek feltétele a tárolás. Hajrá, magyar vállalkozások!” – írta az államtitkár.

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép: Czepek Gábor (MTI Fotó: Kovács Tamás)

energiapolitikamegújuló energiaforrás Magyarország

Ajánljuk még

 