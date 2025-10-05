Az álhírbotrány szereplőivel tüntet vasárnap a megfélemlítés ellen Puzsér Róbert

Az álhírbotrány ügyében érintett Látó János is részt vesz azon a demonstráción, amelyet Puzsér Róbert szervez Juhász Péter melletti kiállásként.

Juhászt Pétert a napokban hallgatták ki a nyomozók, miután a volt politikus és Látó János együtt alkották meg a nem létező ózdi gyermekotthonban pedofil cselekményeket elkövető, „Zsolt bácsi” néven ismertté vált kitalált alakot.

A tüntetésre, amelyet vasárnap tartanak Budapesten, Puzsér Róbert saját közösségi oldalán hirdette meg „Elég a megfélemlítésből” címmel. A Magyar Nemzet beszámolója szerint a felszólalók között szerepel Látó János is, aki korábban Juhász Péter egyik nyilvánosságra hozott hangfelvételén beszélt először „Zsolti bácsiról”. A volt politikus vele együtt dolgozott a fiktív történet kidolgozásán.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője közösségi oldalán azt írta: Juhász Péter eleinte igyekezett titokban tartani társának kilétét, podcastműsorában csupán „Lajosként” említette. Kocsis szerint Látó János valódi neve Lázok János, aki saját bevallása szerint azért választotta a „Látó” nevet, mert az Ószövetségben a prófétákat így is nevezik, és ő maga is prófétaként tekint magára.

A frakcióvezető Puzsér Róbertet is megszólította, és azt javasolta, hogy a demonstráción kérdezze meg Látót és Juhászt:

ha valóban voltak bizonyítékaik vagy informátoraik egy súlyos bűncselekmény ügyében, miért nem tettek feljelentést?

Kocsis Máté emlékeztetett arra, hogy Látó János sem fordult a hatóságokhoz, amikor az állítólagos áldozatok elmondták neki történetüket, holott ez lett volna a megfelelő eljárás. Juhász Péter sem tett jogi lépéseket, annak ellenére, hogy hetek óta tényként hivatkozik Látó állításaira.

Puzsér Róberttel kapcsolatban még az év elején jelent meg egy cikk, amely arról írt, hogy szerinte egyesek szándékosan azt a hamis képet keltik, mintha a pedofília egyes politikai erők programjának része lenne. Az Origo egy februári cikke szerint a publicista úgy véli, a pedofíliát inkább hajlamként kell kezelni, nem pedig automatikusan bűnként, ugyanis például ha valaki gyerekek képeire izgul, az szerinte önmagában nem jogsértő. Továbbá azt is hangoztatta, hogy véleménye szerint nyugodtan alakíthassanak politikai pártot a pedofilok.

Kocsis Máté egy vasárnap reggeli videójában Juhász Péterrel kapcsolatban úgy fogalmazott:

az, hogy Juhász Péter felszólal a vasárnapi rendezvényen, „azért nagyon gusztustalan, mert éppen most kaptuk rajta egy rágalmazáson”.

Álláspontja szerint Juhász Péter cselekedete a Büntető Törvénykönyvbe ütközik, és miután lebukott, egy „megbékélés rendezvényre szeretne jönni”.

„Ez az egész egy nonszensz…Ennyire pofátlan nem lehet egy társaság”

– mondta a frakcióvezető Juhász Péterről, aki az egyik kezdeményezője volt a Szőlő utcai ügy kapcsán kialakult félrevezető kampánynak.

Kiemelt kép forrása: Facebook