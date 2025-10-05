Az álhírbotrány szereplőivel tüntet vasárnap a megfélemlítés ellen Puzsér Róbert

Juhászt Pétert a napokban hallgatták ki a nyomozók, miután a volt politikus és Látó János együtt alkották meg a nem létező ózdi gyermekotthonban pedofil cselekményeket elkövető, „Zsolt bácsi” néven ismertté vált kitalált alakot.
A tüntetésre, amelyet vasárnap tartanak Budapesten, Puzsér Róbert saját közösségi oldalán hirdette meg „Elég a megfélemlítésből” címmel. A Magyar Nemzet beszámolója szerint a felszólalók között szerepel Látó János is, aki korábban Juhász Péter egyik nyilvánosságra hozott hangfelvételén beszélt először „Zsolti bácsiról”. A volt politikus vele együtt dolgozott a fiktív történet kidolgozásán.
Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője közösségi oldalán azt írta: Juhász Péter eleinte igyekezett titokban tartani társának kilétét, podcastműsorában csupán „Lajosként” említette. Kocsis szerint Látó János valódi neve Lázok János, aki saját bevallása szerint azért választotta a „Látó” nevet, mert az Ószövetségben a prófétákat így is nevezik, és ő maga is prófétaként tekint magára.
A frakcióvezető Puzsér Róbertet is megszólította, és azt javasolta, hogy a demonstráción kérdezze meg Látót és Juhászt:
ha valóban voltak bizonyítékaik vagy informátoraik egy súlyos bűncselekmény ügyében, miért nem tettek feljelentést?
Kocsis Máté emlékeztetett arra, hogy Látó János sem fordult a hatóságokhoz, amikor az állítólagos áldozatok elmondták neki történetüket, holott ez lett volna a megfelelő eljárás. Juhász Péter sem tett jogi lépéseket, annak ellenére, hogy hetek óta tényként hivatkozik Látó állításaira.
Kocsis Máté egy vasárnap reggeli videójában Juhász Péterrel kapcsolatban úgy fogalmazott:
az, hogy Juhász Péter felszólal a vasárnapi rendezvényen, „azért nagyon gusztustalan, mert éppen most kaptuk rajta egy rágalmazáson”.
Álláspontja szerint Juhász Péter cselekedete a Büntető Törvénykönyvbe ütközik, és miután lebukott, egy „megbékélés rendezvényre szeretne jönni”.
„Ez az egész egy nonszensz…Ennyire pofátlan nem lehet egy társaság”
– mondta a frakcióvezető Juhász Péterről, aki az egyik kezdeményezője volt a Szőlő utcai ügy kapcsán kialakult félrevezető kampánynak.
