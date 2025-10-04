Ünnepélyes megnyitóval és eskütétellel elkezdődött a Nemzeti Vágta Szilvásváradon

Ünnepélyes megnyitóval, a versenyzők eskütételével, felvonulással és az előfutamokkal elkezdődött a háromnapossá bővült 18. Nemzeti Vágta a Szilvásváradi Lipicai Lovasközpontban.

Székely Tibor, a Nemzeti Vágta főkapitánya a megnyitón arról beszélt, hogy az elmúlt 18 évben több mint 350 település nevezte be lovasát a versenyre, és több mint 20 új lovaspálya épült. „A magyar lovas hagyományok, a lóversenyzés, a magyar lovas hagyományokat ápoló települések legfőbb ünnepe lett a vágta” – tette hozzá, majd kiemelte: ma Magyarországon újra a hétköznapok természetes része beszélni a lovakról, a lóversenyről és a huszárokról. Elmondta, hogy az idei Nemzeti Vágta vezéralakja Rádai Pál, aki az 1848-49-es szabadságharcban 18 évesen a magyar honvédsereg legifjabb törzstisztje volt, és több csatában is diadalra vezette a magyar vitézeket.

Közép-Kelet-Európa legnagyobb amatőr lovasversenyének futamain több mint száz lovas indul. Az esemény pénteken a nulladik nappal kezdődik: a Nemzetközi Rendőr Lovasversenyen szimultán gyorsasági és ügyességi verseny, lövészet, tűz- és hordóugratás során is összemérték ügyességüket a hazai és nemzetközi indulók.

Ma az ünnepélyes megnyitó után elkezdődtek az előfutamok, először a 14-17 évesek részvételével a Kishuszár Vágta, majd a 10-13 évesek részvételével a Huszárgyerek Vágta, de ezen a napon tartják a Nemzeti Vágta előfutamait is. Emellett szombaton a Fogatvágta, a Kocsitoló verseny előfutamai, a Győri Ördöglovasok bemutatója, valamint méneshajtás várja az érdeklődőket.

A Nemzeti Vágta döntője vasárnap 16 óra 50 perckor veszi kezdetét, a műsort a méneshajtás zárja. A lovasünnep eseményei élőben követhetők a Médiaklikk és az M4sport.hu oldalán, a döntő futamokat pedig vasárnap 15 órától élőben közvetíti a Duna csatorna. A rendezvény részletes programja és további információk a www.vagta.hu oldalon elérhetők.

Kiemelt kép: Decs lovasa, Tóbiás Zsuzsa, a 17. Nemzeti Vágta győztese (k) az ünnepélyes díjátadón a Szilvásváradi Lipicai Lovasközpontban 2024. október 6-án. Jobbról Lázár Vilmos, a Nemzeti Vágta és a Magyar Lovassport Szövetség elnöke (Fotó: MTI/Komka Péter)