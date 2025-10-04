Új milliárdosa lett Magyarországnak, telitalálat volt az ötös lottón

Szombat este megtartották az ötös lottó sorsolását, amelyen egy telitalálatos szelvény is született. A győztesnek több mint 1,5 milliárd forintot értek a nyerőszámok.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 40. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

7

8

39

41

49

Telitalálatos szelvény 1 darab volt, az ezért járó nyeremény 1 531 411 340 forint. A négyesért (19 darab) 2 374 850 forintot,a hármasért (1831 darab) 26 990 forintot, míg a kettesért (65 352 darab) 2860 forintot.

A Joker nyerőszámai a következők voltak: 496826. Egy telitalálatos Joker-volt a mostani sorsoláson, a nyeremény 41 779 740 forint.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTVA)