Új milliárdosa lett Magyarországnak, telitalálat volt az ötös lottón

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 40. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
- 7
- 8
- 39
- 41
- 49
Telitalálatos szelvény 1 darab volt, az ezért járó nyeremény 1 531 411 340 forint. A négyesért (19 darab) 2 374 850 forintot,a hármasért (1831 darab) 26 990 forintot, míg a kettesért (65 352 darab) 2860 forintot.
A Joker nyerőszámai a következők voltak: 496826. Egy telitalálatos Joker-volt a mostani sorsoláson, a nyeremény 41 779 740 forint.
