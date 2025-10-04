Tuzson Bence: Magyar Péterék lengyel mintára alakítanák át a magyar igazságszolgáltatást

Tuzson Bence igazságügyi miniszter közösségi oldalán közzétett videóban bírálta a Tisza Párt elképzeléseit, amelyek szerinte a lengyel példát követve súlyos támadást jelentenének a magyar igazságszolgáltatással szemben.

Tuzson Bence közösségi oldalára feltöltött videójában kijelentette: Magyar Péter és a Tisza Párt a lengyel modellt követve alakítaná át a magyar igazságszolgáltatást. Az igazságügyi miniszter emlékeztetett arra, hogy Donald Tusk lengyel miniszterelnök intézkedései Varsóban komoly támadást jelentettek az igazságszolgáltatás ellen.

A miniszter szerint a lengyel gyakorlatban a bírákat listázzák és három kategóriába sorolják: fiatal bírókra, azokra, akik a demokratikus államrend megdöntésére törekednek, valamint azokra, akik pusztán ambícióik miatt választották a pályát.

„Ja, hogy ez súlyos támadás az igazságszolgáltatással szemben? Na, pont ezt akarja Tarr Zoltán és a Tisza Párt, amikor a lengyel példára hivatkozik, hiszen a Tusk-kormány pontosan ezt csinálta”

– fogalmazott Tuzson Bence.

A videóban bejátszották Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnökének szavait is, aki párhuzamot vont a magyar és a lengyel helyzet között. Az ellenzéki politikus azt mondta, Lengyelországban a kormányváltás az igazságszolgáltatás reformjából indult, és ennek szellemében a Tisza Párt is kapcsolatban áll azokkal a lengyel közösségekkel, amelyek motorjai voltak a változásoknak.

Tuzson Bence rámutatott: a Tisza Párt tehát a lengyelekkel együtt dolgozná ki a magyar igazságszolgáltatás átalakítását. Végül reagált Tarr Zoltán kijelentésére is, miszerint az emberek 89 százalékát nem érdekli a tartalom.

„Kedves Zoltán, tévedsz! Az emberek kíváncsiak arra, hogy mit csinálnátok, ha netalántán hatalomra kerülnétek” – üzente a miniszter.

Kiemelt kép: Magyar Péter és Tarr Zoltán (Fotó: MTI/Purger Tamás)