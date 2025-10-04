Orbán Viktor: Az egyetlen keresztény pártot akarták levadászni Semjén Zsolton keresztül

Az egyetlen ideológiai pártot vezeti ma Magyarországon a KDNP, erős keresztény értékrenddel. Az egyetlen keresztény pártot akarták levadászni Semjén Zsolton keresztül. Figyelni kell ezekre az aljas célú lejártatási próbálkozásokra a kereszténység ellen, ez a valódi probléma – fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök a Szőlő utcai álhírbotrányról a Heteknek adott, szombat reggel publikált interjújában.

Az ukrán háború kapcsán Orbán Viktor miniszterelnököt arról kérdezték, mit tenne, ha Magyarországot támadás érné. A kormányfő úgy válaszolt: „Ha megtámadják a hazánkat, meg kell védeni, ezzel a családunkat is védjük, egyébként védtelen marad mind a kettő.”Hangsúlyozta, hogy az ilyen helyzeteket el kell kerülni, és ennek garanciája a nemzeti kormányzás: „Olyan vezetésre van szükség, amely kizárólag az ország érdekeit tartja szem előtt. Béke, együttműködés.”

A koppenhágai uniós csúcsról Orbán Viktor úgy nyilatkozott: „Úgy kell kimaradni, ahogy én csinálom. Csak olyan hangok voltak, amelyek a háborút erősítik. Kendőzetlenül közölték, háborús tervük van, amit meg fognak nyerni. Én erre azt mondom, nekünk béketervünk van, nem akarunk háborút. Visszatartani nem tudjuk őket, de kimaradunk belőle. Ez lehetséges.”

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a magyarok nem akarnak az ukrán konfliktus részesei lenni. Kijelentette: „A jogunkhoz való ragaszkodás addig tartható fenn, amíg van elég erőnk hozzá. A bürokraták fegyvereket akarnak küldeni, az uniót akarnák erre használni.

Én nem tudom megmondani, például a franciáknak küldjenek-e fegyvert, de azt igen, hogy ne az uniót használják ehhez, és ne Magyarországot. Nem akarunk egy unióban lenni az ukránokkal sem.”

Orbán Viktor szerint Magyarország joggal mondhatja ki, hogy az EU nem lesz Ukrajna irányába kibővítve. Hozzátette: „A 27 tagállam megsértheti Magyarország alkotmányos jogait, de akkor védekezni fogunk. Bevonni nem tudnak bennünket a háborúba, maximum megkerülni. Az első és második világháború idején sem sikerült, tehát kívül tudjuk magunkat tartani.”

A miniszterelnök kiemelte: stratégiai érdekünk Ukrajna létezése, ugyanakkor „észnél kell lenni, stratégiai nyugalom kell. Az ukrán titkosszolgálati tevékenység folyamatos, védekezünk ezzel szemben. A magyar politika befolyásolása Kijevből is történik, onnan támogatják a magyar ellenzéket. Magyarország szuverén ország, erre nagyon vigyázni kell, ez a legbecsesebb értéke.”

Orbán szerint nem szabad hagyni, hogy bárki rákényszerítse Magyarországot a szuverenitás feladására. Hozzátette:

„Nem akarunk szomszédja lenni Oroszország mellett a németeknek és a törököknek. Ilyen már volt a történelemben, nem volt jó. Jó, hogy Oroszország és köztünk van Ukrajna, ez stratégiailag előnyös.”

A kormányfő szerint az EU és Ukrajna között stratégiai megállapodásra lenne szükség, amely biztosítja Ukrajna állami működését. Hangsúlyozta: „Ukrajna képtelen önmaga ellátására, a pénz a frontra megy. Európa 170 milliárd dollárt égetett el a fronton.” Szerinte a háborút tárgyalással lehetne rendezni, nem azzal, hogy valakit legyőznek, hanem diplomáciai megoldással garantálva mindenki biztonságát.

Orbán Donald Trump retorikájáról elmondta: „Ő a világmegfejtésben nem tud részt venni, mert kijelentéseinek diplomáciai súlya van.

Ha tízszer nem sikerül lezárni a háborút, tizenegyedszer is tárgyalni kell. Nem a háborút kell megnyerni, hanem diplomáciai megoldást találni.”

Hozzátette, hogy az amerikai fordulat miatt az EU több száz milliárd dollár értékben vásárol fegyvereket, amelyeket Ukrajnának ad át, és Trump egy üzletember.

„A bűnt be kell vallani”

A beszélgetés során kitért a Szőlő utcai álhírbotrányra is, amely kapcsán megjegyezte:

„Emberek vagyunk, esendőek vagyunk, és becsúsznak olyan dolgok, melynek nem lenne szabad. Ha ez megkérdőjeleződik erkölcsileg, távozni kell. A bűnt be kell vallani, meg kell vállalni és elégtételt kell adni. A politikában, ha elkövetünk egy bűnt, távozni kell. De fontos, hogy ne engedjünk a libsiknek, a komcsiknak, mert ők kihasználják az emberi esendőséget.”

A kormányfő egyúttal , aki az erkölcsi botrányok kapcsán, melyek adott esetben le tudja járatni a retorikát, az egyház-állam távolságot fontosnak nevezte. A „Zsolti bácsis” ügy kapcsán hangsúlyozta: „Az egyetlen ideológiai pártot vezeti ma Magyarországon a KDNP, erős keresztény értékrenddel. Az egyetlen keresztény pártot akarták levadászni Semjén Zsolton keresztül. Figyelni kell ezekre az aljas célú lejártatási próbálkozásokra a kereszténység ellen, ez a valódi probléma. Ez az igazi veszély.”

„Egy barátunk kormányoz Izraelben”

A Közel-Keletről szólva Orbán Viktor négy okot emelt ki, amiért Izraellel szorosan együttműködünk. Hangsúlyozta,

„Sok magyar él ott, és sok zsidó származású magyar él Magyarországon. Másik indokként elmondta, a térség stabilitása kulcskérdés, hogy menekülthullámok ne induljanak el”.

Utóbbival kapcsolatban kiemelte a jó viszonyt Egyiptommal és Izraellel, ugyanis „érdekeltek agyunk abban, hogy a két ország stabilitása megmaradjon”.

Orbán a magyarországi antiszemitizmus és migráció kapcsán úgy fogalmazott: „Az antiszemita és homofób emberek politikai szereplőkké válhatnak, ez hosszú távon súlyos kihívás a demokrácia számára.”

A harmadik ok szerinte a közös kultúra, mivel van a keresztény kultúrán keresztül kötődésünk a zsidó kultúrához. Negyedszer: gazdasági okok is Izrael mellett szólnak. Hozzátette, van egy személyes rész is, ugyanis amikor Netanjahu van kormányon Izraelben, akkor egy barátunk kormányoz. A barátokat pedig, mint mondta, meg kell becsülni és segíteni kell egymást.

„Magyarnak lenni különleges dolog”

A kormányfő kitért a családpolitikára is:

„Ha nem indított volna programot a magyar kormány 2010-ben, kétszázezerrel kevesebb magyar lenne. A családtámogatások a legfontosabb mércék. Minél többet kell fordítani rájuk, ez állam részéről felelősség.”

A nemzeti identitásról úgy nyilatkozott:

„Mindig úgy gondoltam, hogy a magyar nemzet lelki minőségű, és aki ezért felelősséget vállal, jeleznie kell, hogy magyarnak lenni különleges dolog. Magyarország akkor kapja meg a létezéshez való jogot, ha segíti Isten országát építeni.”

