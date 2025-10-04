Orbán Viktor: Árad a Tisza, elvitte őket a víz. Nem kell őket sorozni

Orbán Viktor a sajtótájékoztatón újságírói kérdésre Magyar Péter pártjának adóterveivel kapcsolatban azt mondta: „nagy a zavar ebben az ügyben, aminek az az oka, hogy összecsúszott a politika és a szórakoztatóipar, nem tudni, mit kell komolyan venni és mit nem”. Értékelése szerint nem lehet értelmesen beszélni ezekről a kérdésekről egy olyan helyzetben, amikor a Tisza nyilvánosan vállalt politikai stratégiájának lényege az, hogy nem mondják meg, mire készülnek a választás után, mert akkor elvesztenék a választást.

Ugyanakkor – folytatta – a magyar ellenzék hosszú idő óta mindig azt akarja, amit Brüsszel, Brüsszel pedig az egykulcsos adó kivezetését, a vállalkozásokat terhelő adók megemelését, a rezsicsökkentés átalakítását, a 13. havi nyugdíj megszüntetését várja el Magyarországtól. „Nem abból indulok ki, hogy az egyik vagy másik magyar ellenzéki párt mit mond, abból indulok ki, hogy a gazdáik mit mondanak” – fogalmazott.

A kormányfő kijelentette: Magyarországon ma Európa legjobban működő adórendszere létezik, a legalacsonyabb munkát terhelő adókkal, a vállalkozások számára Európa második legalacsonyabb adókulcsával. Álláspontja szerint a magyar gazdaság mély szerkezete egészen más, mint a nyugat-európai gazdaságoké, a magyar munkaalapú gazdaság, a nyugat-európai viszont segélyalapú gazdasággá átalakult jóléti társadalom. Aláhúzta: adót legfeljebb csökkenteni szabad, emelni semmiképpen, mert azzal mindenki rosszul fog járni Magyarországon. Arról, hogy a Tisza egyik politikusa beszélt az egészségügy, az iskolák, az agrárium, valamint a tömegközlekedési rendszer átalakításáról, Orbán Viktor azt mondta: be akarják zárni a kórházakat, kevesebb iskolát akarnak, át akarják adni az agrárpiacot az ukránoknak.

„Meg van rendülve az ellenfél, sportszerű ember ilyenkor már nem üt rá kettőt-hármat. Ezt elvitte a víz. Árad a Tisza, elvitte őket a víz. Nem kell őket sorozni”

– fogalmazott a kormányfő.

Orbán Viktor az Index cikke szerint Tarr Zoltán legutóbbi kijelentéseiről is beszélt. Mint fogalmazott: „Amikor nem tudok éjszaka időben elaludni, mert forog a fejem, vagy más bajom van, akkor futballmeccseket vagy bokszmeccseket szoktam nézni. Tegnap este, amikor a kerekek nem lassultak le, találtam egy videót, ami Mike Tyson hét legnagyobb kiütéséről szólt. A legtöbb olyan, hogy van egy megrendítő ütés, védtelen marad az ellenfél, még kettőt rásoroznak és összeomlik.”

„Nem szép látvány, de a Tisza ilyen. Be akarnak zárni kórházakat, kevesebb iskolát akarnak, át akarják adni az ukránoknak az agrárpiacot, mondván, hogy nem vagyunk elég jók. Ezek mind szamárságok. Meg van rendülve az ellenfél, sportszerű ember ilyenkor már nem üt rá kettőt, hármat”

– jelentette ki a miniszterelnök.

Kiemelt kép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozik az Európai Politikai Közösség (EPK) 7. csúcstalálkozóján Koppenhágában 2025. október 2-án. Európai Politikai Közösség tagállamainak vezetõi félévente üléseznek. (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán)