Nyugat felől lassan beborul az ég és éjszakára már sokfelé eleredhet az eső

Nyugat felől fokozatosan beborul az ég, így éjjel és vasárnap is döntően erősen felhős vagy borult idő várható. Kora estétől északnyugat felől egyre nagyobb területen elered az eső – írja a HungaroMet.

Európa északnyugati és délkeleti részein változékony az időjárás. A Brit-szigetek térségében örvénylik az Amy viharciklon, amely kiadós mennyiségű, 40, 50 mm körüli, néhol még 70, 80 mm-t meghaladó csapadékot is okoz. Emellett erősen viharos, orkán erejű szél tombol a területén, a legnagyobb – 200 km/h körüli – széllökéseket Skóciában és Norvégia hegyvidéki részein mérték.

Ezzel szemben hazánktól délkeletre egy hidegörvény okoz továbbra is nagy mennyiségű csapadékot, ezzel többfelé áradást, jelentős károkat okozva, sőt az ott lévő hideg levegővel társulva a Dinári-hegységben tovább gyarapodott a hóréteg is.

Másutt anticiklonális hatások uralkodnak jellemzően 10 és 15 fok közötti csúcsértékekkel, de Európa legmelegebb térségében, az Ibériai-félszigeten, még 30 fok köré melegszik fel a levegő délutánra.

Hazánkat szombaton estefelé éri el Amy frontja, de már jóval szelídebb, gyengébb formában. Hatására erősen felhős, borult időre és főként éjjel sokfelé – jellemzően kisebb – esőre, záporra számíthatunk.

Vasárnap délelőtt keleten és délnyugaton, majd egyre inkább a déli megyékben fordulhat elő eső, záporeső. Szombaton a déli, délnyugati, majd hajnaltól az északnyugatira, nyugatira forduló szelet kísérhetik élénk, néhol erős lökések.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 4 és 11 fok között alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap általában 10 és 15 fok között várható, de a tartósabban csapadékos keleti és délnyugati határvidéken ennél kissé hűvösebb maradhat az idő.

Kiemelt kép: Zivatarfelhők Zalaegerszeg felett (Fotó: MTI/Varga György)