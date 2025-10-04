Megtartották Pécsen a betiltott Pride-ot, ahol családvédelmi ellentüntetés is volt

Pride-felvonulást tartottak Pécsett. Az eseményt annak ellenére rendezték meg, hogy a rendőrség nem adott rá engedélyt. A szervezők sem a helyszínt, sem az útvonalat nem jelentették be előre hivatalosan. Volt, ahol az autók és a buszok sem tudtak közlekedni, mert a résztvevők az úton sétáltak és táncoltak. A menetben több baloldali politikus is feltűnt. A felvonulás kezdete előtt ellentüntetők is megjelentek. A város több pontjára a Mi Hazánk Mozgalom is tiltakozást jelentett be – hangzott el az M1 Híradó műsorában.

A Magyarországról jelentést író holland liberális Tineke Strik, és az európai parlament zöldfrakciójának társelnöke, a hazánkat rendszeresen támadó Terry Reintke is szivárványos zászlót lobogtatott szombat kora délután a pécsi Széchenyi téren. Bár korábban a rendőrség a gyülekezési törvény gyermekvédelemmel kapcsolatos módosítása miatt nem adott engedélyt a pécsi Pride megtartására, a szervezők a tiltás ellenére az utcára hívták a résztvevőket.

Az indulás előtt a szervező Diverse Youth Network nevű civil szervezet vezetője a liberális ep-képviselőkkel tartott sajtótájékoztatót. „Azért vagyunk itt, hogy felszólítsuk az Európai Bizottságot, hogy lépjen fel a magyar törvénymódosítás ellen” – fogalmazott Terry Reintke. A nyáron a budapesti Pride-on is felszólaló román Nicu Ştefănuţă pedig azt mondta, szerinte ők az európai értékeket védik, majd a politikus magyarul a magyar kormánynak is üzent.

A szervezők péntekig sem a helyszínt, sem pedig az útvonalat nem jelentették be hivatalosan. Az indulás után a Soros György alapítványai által is támogatott magyar Amnesty International aktivistái instruálták a résztvevőket. Volt olyan út, ahol az autósok és a menetrend szerinti városi buszok sem tudtak közlekedni mert a pride-ozók az úton sétáltak és táncoltak.

A menetben közben baloldali politikusok is feltűntek: a volt párbeszédes Tordai Bence, és Barabás Richárd, Karácsony Gergely jelenlegi párttársa, valamint Pécs baloldali polgármestere, Péterffy Attila is megjelent. A résztvevőknél pedig a Kétfarkú Kutyapárt és a Demokratikus Koalíció zászlóit is lehetett látni.

– fogalmazott Péterffy Attila.

A felvonulás kezdete előtt ellentüntetők is megjelentek, akik egy Stop LMBTQ-molinóval állták el a Pride útját, őket végül a rendőrök küldték el. Szombaton Pécs több pontjára a Mi Hazánk Mozgalom is tiltakozást jelentett be, a CitizenGo nevű civil szervezet pedig Családok sétája néven hirdetett ellendemonstrációt. Az ellentüntetésen többen is „A szivárány az égre való, nem a családokba” feliratú táblákkal vonultak végig a városon.

Megtartották a betiltott pride-ot Pécsett, családvédő ellentüntetést is tartottak

