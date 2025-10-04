Különleges program indult Budapesten: éjszakára is megnyílnak az óvodák Terézvárosban

Terézváros óvodái havonta egyszer éjszakára is megnyitják kapuikat a gyerekek előtt. A kerület közleménye szerint az új kezdeményezésű „éjszakai ovi” több célt is szolgál.

Az „éjszakai ovi” egyrészt tehermentesíti a szülőket, akik így havonta egyszer kapnak egy estét, amikor nyugodtan lehetnek kettesben, elmehetnek vacsorázni vagy színházba anélkül, hogy a gyerekfelügyelet miatt aggódniuk vagy plusz költséget vállalniuk kellene. Másrészt a gyerekek számára is különleges élményt nyújt: kipróbálhatják, milyen érzés az óvodában aludni – ismerős környezetben, de mégis az otthontól távol, társaikkal együtt – írják a Telexhez eljuttatott közleményükben.

Soproni Tamás polgármester elmondása szerint az ötlet Szolnokról érkezett, az óvodapedagógusok pedig nyitottan fogadták.

„Az első ilyen éjszaka bizonyította, hogy a szülők is örülnek a kezdeményezésnek, volt olyan intézmény, ahol 16 ovis töltötte az éjszakát, és mindannyian boldogan, élményekkel tértek haza másnap”

– fogalmazott a kerületvezető.

A program szerint a gyerekeket este hatra lehet bevinni az éjszakai oviba, ahol másnap reggel fél kilencig tart a felügyelet. Az első alkalomra az intézmények külön programokkal készültek: volt kincskeresés, ahol a gyerekek elemlámpával fedezték fel az óvoda folyosóit és termeit, míg meg nem találták a sötétben világító, foszforeszkáló jutalmat.

A pedagógusok visszajelzése alapján a gyerekek gyorsan alkalmazkodtak az új helyzethez, a szülők pedig hálásan fogadták az ötletet. A kezdeményezést a kerület óvodáiban havonta egyszer rendszeresen megtartják.

A kiemelt kép illusztráció.