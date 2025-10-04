Kocsis Máté üzent Tarr Zoltánnak: Az adóemelési terveik mennek oda, ahová önök 190 nap múlva

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője üzent Tarr Zoltánnak, miután a Tisza Párt volt alelnökét nemcsak, hogy lefokozták, de már a róla elhíresült videót is eltávolították.

Kocsis Máté a Facebook-oldalán tette közzé, hogy az etyeki Tisza-sziget eltávolította YouTube-csatornájáról azt a felvételt, amelyen Tarr Zoltán, a párt alelnöke több elhíresült mondata megszületett, köztük:

„számtalan olyan dolog van, amiről nem lehet beszélgetni,”.

„Választást kell nyerni, és utána mindent lehet”.

„Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk”.

„Mára nem csak Tarr Zoltánt törölték a Tiszában, hanem az elhíresült videót is” – fogalmazott a Fidesz frakcióvezetője, hozzátéve, hogy a Tisza szerint a videó „először nem is létezett, aztán hamisítvány meg AI volt”.

A frakcióvezető ironikusan jelezte:

„Kedves Zoltán! Szerencsére nálunk megvan egyben, szívesen elküldjük VHS-en, DVD-n, pendriveon, bármin. Az adóemelési terveik pedig mennek oda, ahová önök 190 nap múlva.”

A politikus kitért az elmúlt napok eseményeire is: Tarr Zoltán egy sárospataki rendezvényen beszélt arról, milyen intézkedéseket hozhatna a szervezet kormányra kerülése esetén. A felvétel alapján szó volt arról, hogy igazságügyi reformot lehetne bevezetni a lengyel modell alapján, személycserékre kerülhetne sor a közigazgatásban, a helyi döntéshozatal kiterjeszthető lenne az oktatásra, továbbá felmerült a kórházi ágyak számának csökkentése is.

Kocsis Máté emellett bírálta Ruszin-Szendi Romulusz kijelentését is: a volt vezérkari főnök egy zalaegerszegi tiszás fórumon azt mondta, hogy Magyarországnak érdemes lenne kockázati tőkét befektetnie Ukrajnába a nemzeti büdzsé növelése érdekében. Hozzátette, jelenleg nincs szükség a sorkatonai kötelezettség visszaállítására, de „ha baj van, úgyis mindenkit be kell rántani azonnal” — hívta fel a figyelmet a Tisza Párt szakértőjének kijelentésére Kocsis Máté.

Kiemelt kép: Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetõje beszél a Fidesz és a KDNP országjárása keretében tartott lakossági fórum elõtti sajtótájékoztatón Oroszlányban 2025. május 22-én.MTI/Vasvári Tamás