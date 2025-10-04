Kocsis Máté ultimátumot adott Juhász Péteréknek az ügyészségi kihallgatás után

Kocsis Máté posztjában arról írt, hogy ha Juhász Péteréknek valóban voltak információik egy pedofil bűncselekményről,
akkor feljelentést kellett volna tenniük.
A frakcióvezető hangsúlyozta: „elég a süketelésből és vádaskodásból, elég az uszításból”, és nyilvánosságra hozatalra szólította fel a vádaskodókat. Ha ez nem történik meg a megadott határidőig, Kocsis szerint Juhászék „pedofil mentegetővé” válnak.
Kapcsolódó tartalom
Kiemelt kép: Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője beszél a nemzeti konzultációt és a szuverenitásvédelmet érintő pécsi fórumon 2023. november 30-án (Fotó: MTI/Katona Tibor)