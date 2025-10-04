Először lehet női miniszterelnöke Japánnak

Japán kormányzó konzervatív pártja Takaicsi Szanae választotta új vezetőjének, aminek köszönhetően a 64 éves politikus lehet az ország első női miniszterelnöke.

Szanae a konzervatívabb, a kormánypárt jobboldalához hajló jelöltek közé tartozik. Volt miniszter, tévés műsorvezető és lelkes heavy metal dobos, a japán politika egyik legismertebb – és egyben ellentmondásos – alakja, akinek komoly kihívásokkal kell szembenéznie: a gyenge gazdasági teljesítménnyel, a kitartó infláció és a stagnáló bérek miatt küzdő háztartásokkal, valamint a feszült amerikai–japán kapcsolatokkal. Feladata lesz emellett az előző kormány által az Egyesült Államokkal megkötött vámmegállapodás végrehajtása is – írja a BBC.

Isiba Sigeru miniszterelnök – akinek kormányzása alig több mint egy évig tartott – még szeptemberben jelentette be lemondását, miután a sorozatos választási vereségek következtében a Liberális Demokrata Párt (LDP) vezette kormánykoalíció elvesztette többségét mindkét parlamenti házban.

Szanae az LDP „keményvonalas” frakciójához tartozik, amely szerint „azért omlott össze az LDP támogatottsága, mert elvesztette kapcsolatát jobboldali gyökereivel” – mondta Jeff Kingston professzor, a tokiói Temple Egyetem ázsiai tanulmányok tanszékének igazgatója, aki szerint a politikus „Jó helyzetben van ahhoz, hogy visszaszerezze a jobboldali szavazókat, de ez a szélesebb népszerűség rovására mehet, ha országos választásra kerül sor.”

Takaicsi Szanae régóta Margaret Thatcher, Nagy-Britannia első női miniszterelnökének csodálója, és most minden eddiginél közelebb került ahhoz, hogy beteljesítse saját „Vaslady-álmát”.

A BBC cikke szerint Szanae rendíthetetlen konzervatív: régóta ellenzi azt a jogszabályt, amely lehetővé tenné a nőknek, hogy házasság után is megtarthassák leánykori nevüket, mondván, ez szembemegy a hagyományokkal. Emellett ellenzi az azonos neműek házasságát is.

A néhai vezető, Abe Sinzó pártfogoltja, Takaicsi Szanae megfogadta, hogy visszahozza gazdasági vízióját, az Abenomics néven ismert rendszert, amely magas költségvetési kiadásokat és olcsó hitelfelvételt foglal magában. Az LDP politikusa szigorú a biztonság kérdésében, és Japán pacifista alkotmányának felülvizsgálatát tűzte ki célul.

Rendszeresen látogatja a vitatott Jasukuni szentélyt is, ahol Japán háborús halottainak, köztük néhány elítélt háborús bűnösnek állítanak emléket. A cikk szerint Takaicsi Szanaét nagy valószínűséggel megerősíti majd a parlament miniszterelnökként, de nem automatikusan, mint elődeit, mivel a kormányzó párt jelenleg sokkal gyengébb pozícióban van, miután elveszítette többségét mindkét házban.

Kiemelt kép: Takaicsi Szanae korábbi japán belügyminiszter beszél a kormányzó Liberális Demokrata Párt (LDP) elnökválasztási kampányrendezvényén Tokióban 2025. szeptember 22-én (Fotó: MTI/EPA/Franck Robichon)