Angela Merkel: Nem igaz, hogy Orbán Viktor Putyin trójai falova

Angela Merkel volt német kancellár a Partizánnak adott interjúban arról beszélt, hogy szerinte a Covid-járvány alapvetően járult hozzá az orosz–ukrán háború kitöréséhez, mert a világ vezetői nem tudtak személyesen tárgyalni. A beszélgetés során kitért még az Európában zajló migráció jelenlegi helyzetére, továbbá Orbán Viktor személyére is, akit egy határozott, kompromisszumokra törekvő politikusként jellemzett, hangsúlyozva: a magyar miniszterelnök nem Vlagyimir Putyin „trójai falova” az EU-ban.

„Amikor mi egymással beszélünk, az mindig bizalmas, ezért nem is fogom kifecsegni ezt” – reagált Angela Merkel volt német kancellár arra a kérdésre, amelyet Gulyás Márton tett fel neki a Mandiner által is közölt Partizán-interjúban. Angela Merkel október 1-jén járt Budapesten, ahol találkozott a magyar miniszterelnökkel. A műsorvezető azt szerette volna megtudni, hogy Orbán Viktor a négyszemközti beszélgetésen említette-e neki azt a véleményét, miszerint ha ő vezette volna Németországot az orosz–ukrán háború kitörésekor, akkor Vlagyimir Putyin nem merte volna lerohanni Ukrajnát.

Angela Merkel elmondta, hogy valóban tárgyalt Putyinnal, és erről visszaemlékezéseiben is írt. Majd feltette a költői kérdést:

„Ha nem lett volna koronavírus, vajon Putyin megtámadta volna Ukrajnát?”

Választ azonban ő sem tudott adni, mindössze annyit hangsúlyozott, hogy a járvány alapvetően formálta át a világpolitikát, mert a nagyhatalmak vezetői nem találkozhattak személyesen. „Ha nem lehet találkozni, akkor új kompromisszumokat sem lehet kötni, erre a videókonferenciák nem voltak alkalmasak” – fogalmazott a volt kancellár, aki szerint mindez komoly befolyással volt az ukrajnai helyzet alakulására.

Kiemelte: az orosz támadás „megváltoztatta a helyzetünket Európában és a világban”, és ennek egyik fő okát a Covid-járványban látja.

Arra a kérdésre, hogy meg tudta-e volna akadályozni a háború kitörését, Merkel nem adott határozott választ. Ugyanakkor hangsúlyozta: Európának katonailag erősebbé kell válnia, és ez a folyamat már megkezdődött. Fontosnak tartja azonban, hogy a diplomácia a hidegháborúhoz hasonlóan szintén nagy szerepet kapjon.

Felidézte, hogy 2014-ben már érzékelhető volt az ukrán konfliktus súlyosbodása.

„2015-ben az oroszok egyre agresszívebben nyomultak előre Ukrajnában, (…) és akkor François Hollande, francia miniszterelnökkel úgy döntöttünk, hogy mindenképp tető alá kell hozni egy megállapodást. Ez volt az a bizonyos minszki megállapodás.”

Angela Merkel szerint ez „minden volt, csak nem tökéletes”, az oroszok pedig nem tartották magukat hozzá. Ugyanakkor helyes döntésnek tartotta a megkötését, mert átmeneti enyhülést hozott, és lehetővé tette, hogy Ukrajna 2015 és 2021 között erőt gyűjtsön – ami szerinte sikerült is.

Hozzátette: „Igaz, hogy ekkortól Németországban többet költöttünk védelemre, de nem tettük elég gyorsan”, ezért ezt most úgy véli be kell pótolni. Ismét megerősítette, hogy a fejleményekre szerinte a legrosszabb hatással az volt, hogy nem tudtak személyesen tárgyalni Putyinnal.

A 2021-es, végül meghiúsult uniós tárgyalási kezdeményezések kapcsán kifejtette: az Európai Tanácsban elsősorban a balti államok és Lengyelország akadályozták meg, mert attól tartottak, hogy Európa nem tud egységes politikát kialakítani Oroszországgal szemben.

Angela Merkel úgy látja: „Most megváltoztak az idők, azt kell megnéznünk, hogyan tudjuk a lehető legalkalmasabbá tenni magunkat a békére.” Úgy véli, ennek feltétele, hogy Európa valódi elrettentő erőt képviseljen és támogassa Ukrajnát.

Az amerikai és európai álláspont között Merkel nem látott jelentős különbséget az oroszokhoz való viszonyban. Úgy vélte, az Egyesült Államok azért bírálta Európát, mert az európai országok lassan növelték a védelmi kiadásaikat, ám ezt szerinte Washington részéről nem volt jogos kritika.

Orbán Viktor nem trójai faló

Angela Merkel Orbán Viktorral kapcsolatban úgy fogalmazott:

„Orbán Viktor minidig a saját álláspontját képviselte az európai színtéren, és a magyar álláspontot is gyakran nagyon jól megindokolta. De, ami számomra fontos volt, hogy végül közös megoldásokat találtunk.”

A volt német kancellár hangsúlyozta, hogy a magyar kormányfő hozzá hasonlóan mindig kompromisszumokra törekedett: „különben semmit sem értünk volna el”. Úgy véli, az Európai Unió csak akkor tud működni, ha minden tagállam egyetért, még akkor is, ha az „egyenjogúság és a sokszínűség kérdésében eltérő véleményen vagyunk”.

Angela Merkel ugyanakkor bírálta, hogy Orbán Viktor a belpolitikában gyakran az Európai Bizottságot és Brüsszelt hibáztatja. Az orosz energiaimporttal kapcsolatban pedig kiemelte:

„Ukrajna tavaly év végéig saját területén keresztül szállított orosz gázt, egy olyan szerződés értelmében, amit akkor mi, Németország még nagyon támogattunk.”

Elismerte, hogy Magyarország helyzete eltérő: „Az LNG-t (cseppfolyósított földgáz) nem lehet olyan egyszerűen idehozni, mert nincs tengeri kijáratuk. A dolgok bonyolultabbak.” Angela Merkel hangsúlyozta, hogy bár nem ért egyet Orbán döntésével az orosz energiahordozók folytatódó importjáról, elismeri: „Nagyon határozottan képviseli a magyar gazdasági érdekeket.”

Arra a kérdésre, hogy Orbán Viktor Vlagyimir Putyin „trójai falova” lenne-e az EU-ban, határozottan felelt:

„Nem, ez badarság. Nem is dőlnénk be ilyen dolognak, ezt abszurdnak tartom.”

Változatlan migrációs politika

A migráció kérdésében Angela Merkel úgy fogalmazott: szerinte „a demokratikus pártoknak” minden eszközük megvan a probléma kezelésére, illetve arra, hogy visszaszorítsák az AfD-hez hasonló „szélsőjobboldali, vagy jobboldali pártokat”, amelyek az ügy miatt erősödtek meg.

Úgy véli, az emberek többsége egyetért abban, hogy szabályozni kell az illegális migrációt és fel kell lépni az embercsempészek ellen, de „nem ilyen áron, nem úgy, hogy teljesen embertelenül bánunk azokkal az emberekkel, akik itt vannak velünk”.

Kiemelte: szerinte nem megoldás, ha az országok sorra elutasítják a bevándorlókat, hanem tárgyalni kell a származási országokkal közös megoldások érdekében.

Kitért arra is, hogy ha vízágyúkkal verték volna vissza a migránsokat az európai határokról, az számára „nem lett volna európai eljárás”, sőt egy ilyen lépést elfogadhatatlannak tartott volna.

Kiemelt kép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök fogadja Angela Merkelt, a Németországi Szövetségi Köztársaság korábbi kancellárját a Karmelita kolostorban 2025. október 1-jén (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)